СТБ профинансирует подготовку O.Torvald к Евровидению

Телеканал СТБ берет на себя финансовую сторону подготовки группы O.Torvald к участию в Евровидении 2017, сообщает пресс-служба канала.

В частности, по словам руководителя национального отбора на песенный конкурс Натальи Франчук,СТБ берет на себя финансирование постановки номера и его визуализации (грим, костюмы, свет, графика, реквизит, постановщик).

"Также мы оплачиваем проживание группы на тренировочной базе в период интенсивной подготовки и репетиций и полное обеспечение по визам, перелету и проживанию O.Torvald во время поездок в апреле на крупнейшие ежегодные промо-вечеринки участников Евровидения - Eurovision In Concert и London Eurovision Party 2017", - добавила она.

O.Torvald выступят в финале конкурса, который пройдет в Киеве 13 мая с песней Time, победившей в национальном отборе.

Напомним, в прошлом году СТБ взял на себя расходы по постановке номера Джамалы, подготовке двух сценических костюмов, а также полное двухнедельное сопровождение певицы и ее команды в составе 10 человек, включая визы, перелет и проживание в Стокгольме. Общая сумма финансирования составила 1,5 млн грн.

Фото: Максим Лисовой