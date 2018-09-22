ТЕЛЕКРИТИКА

СТБ приступил к съемкам нового украиноязычного ситкома

Бизнес

Дмитрий Танкович и Vaverka production начали съемки украиноязычного ситкома «Джованни», который зрители телеканала СТБ увидят уже в следующем году.


По сюжету,  обаятельный неудачник Сергей (Вячеслав Довженко) наконец-то находит счастье со своей возлюбленной Аней (Анна Кузина). Но внезапно в их спокойную жизнь врывается экс-жена героя Светлана (Вера Кобзарь). Бывшая супруга возвращается из Италии вместе с сыном от первого брака и дочерью от мужа-итальянца. Теперь Светлана носит фамилию Джованни, а ее появление переворачивает жизнь Сергея с ног на голову.

«Не секрет, что в Италии или Португалии сейчас можно встретить много украинцев, которые уехали туда на заработки. Нам захотелось, чтобы кто-то все-таки вернулся домой, в Украину. Такой стала наша Светлана Джованни. Смогут ли все герои спустя 13 лет освоиться в современных украинских реалиях и удастся ли ужиться невесте и бывшей жене под одной крышей – зрители увидят уже совсем скоро», – обещает руководитель Vaverka Production Дмитрий Танкович.

Бизнес

Дмитрий Танкович: «Украине не хватает исторических проектов – это то, чем мы можем быть интересны европейскому рынку»

«Мы хотели создать для зрителей классический ситком, который будет уютным и близким. В Украине боятся снимать такие истории, потому что нужна очень высокая плотность юмора и сильные актеры. Нам удалось собрать крутую команду артистов, написать много ярких шуток. Мы верим, что наших героев зрители полюбят с первых эпизодов», – говорит один из авторов идеи Дмитрий Хрипун.

К слову, над ситкомом работали сценаристы из Vaverka Production, а режиссером сериала выступил Кирилл Бин – которого вы можете знать по роли Олега в сериале «Коли ми вдома» также на СТБ. Традиционное разбитие тарелки состоялось в это воскресенье, 28 октября, в одном из киевских павильонов, а вот съемки ситкома продлятся до конца года. 

 В новом сериале, сообщают в пресс-службе канала, будет 30 серий, хронометраж каждой – 24 минуты.  

В ролях: Вячеслав Довженко, Дмитрий Суржиков, Владимир Скорик, Анна Кузина, Вера Кобзарь и другие.  

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