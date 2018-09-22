СТБ приступил к съемкам нового украиноязычного ситкома

«Мы хотели создать для зрителей классический ситком, который будет уютным и близким. В Украине боятся снимать такие истории, потому что нужна очень высокая плотность юмора и сильные актеры. Нам удалось собрать крутую команду артистов, написать много ярких шуток. Мы верим, что наших героев зрители полюбят с первых эпизодов», – говорит один из авторов идеи Дмитрий Хрипун.

К слову, над ситкомом работали сценаристы из Vaverka Production, а режиссером сериала выступил Кирилл Бин – которого вы можете знать по роли Олега в сериале «Коли ми вдома» также на СТБ. Традиционное разбитие тарелки состоялось в это воскресенье, 28 октября, в одном из киевских павильонов, а вот съемки ситкома продлятся до конца года.

В новом сериале, сообщают в пресс-службе канала, будет 30 серий, хронометраж каждой – 24 минуты.

В ролях: Вячеслав Довженко, Дмитрий Суржиков, Владимир Скорик, Анна Кузина, Вера Кобзарь и другие.