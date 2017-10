СТБ получил шесть наград в конкурсе Ukrainian Design: The Very Best Of

Проекты телеканала СТБ также получили награды на ежегодном Национальном конкурсе дизайна Ukrainian Design: The Very Best Of 2017 – за лучшее лого телепрограммы, промо-кампанию и визуальную айдентику, сообщает пресс-служба канала.

Так, двумя наградами The Very Best of отмечены лого кулинарной программы «Все буде смачно!» (категория TV Program-Logo) и промо-кампания медицинского реалити «Я соромлюсь свого тіла» (категория TV Program/Film Promo-Campaign).

Четыре награды Best of достались за айди канала 2017 года (TV Channel Visual Identity), визуальную айдентику проектов «Все буде смачно!» и «Холостяк» (TV Program Visual Identity) и промо-кампанию шоу «Зважені та щасливі. Чоловіки проти жінок» (TV Program/Film Promo-Campaign).



Напомним, ежегодный конкурс Ukrainian Design: The Very Best Of 2017 проходил в рамках недели креативности Ukrainian Creative Week. Восемь наград в нем достались проектам медиагруппы 1+1 media.