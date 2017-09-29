СТБ получил право транслировать Евровидение-2018

В Украине транслировать международный песенный конкурс Евровидение-2018 будет два телеканала – «UA:Перший», как и раньше, и СТБ. Об этом стало известно во время заседания Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

Регулятор разрешил СТБ внести несколько незначительных изменений в свои лицензии (аналоговые, спутниковую и цифровую), касающихся программной концепции. Еще канал хотел получить разрешение на кодирование своего сигнала на спутнике.

"Первый аргумент – это то, что мы в этом году купили права на показ Евровидения. И, к сожалению, в договоре написано, что мы должны закодировать свой сигнал", – пояснил такую необходимость директор департамента развития сети СТБ Геннадий Кизима.