СТБ получил право транслировать Евровидение-2018

В Украине транслировать международный песенный конкурс Евровидение-2018 будет два телеканала – «UA:Перший», как и раньше, и СТБ. Об этом стало известно во время заседания Нацсовета по телевидению и радиовещанию.
Регулятор разрешил СТБ внести несколько незначительных изменений в свои лицензии (аналоговые, спутниковую и цифровую), касающихся программной концепции. Еще канал хотел получить разрешение на кодирование своего сигнала на спутнике.
"Первый аргумент – это то, что мы в этом году купили права на показ Евровидения. И, к сожалению, в договоре написано, что мы должны закодировать свой сигнал", – пояснил такую необходимость директор департамента развития сети СТБ Геннадий Кизима.
По мнению главы регулятора Юрия Артеменко, который выступает против кодирования телеканалов телегрупп, для обсуждения этого вопроса необходимо организовать профессиональную дискуссию. В результате, большинство членов регулятора проголосовали против того, чтобы разрешить СТБ закодировать спутниковый сигнал.
Напомним, в конце сентября глава Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания сообщил, что телеканал «UA:Перший» добивается от Европейского вещательного союза (ЕВU) разрешения поделить трансляции Евровидения в 2018 году с каналом СТБ.
Фото: fakty.ictv.ua
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