СТБ покажет украинскую адаптацию «Красных браслетов»

На телеканале СТБ с 25 ноября начнет выходить 12-серийный сериал «Красные браслеты» производство Film.ua Group и «АВК продакшн», созданного по мотивам автобиографической книги испанского писателя.

Как сообщает пресс-служба продакшена, сериал Polseres Vermelles вышел на экраны в 2011 году и молниеносно завоевал популярность сначала в Испании, а потом и во всем мире. Сейчас его формат адаптируют более 10 стран, уже состоялись телепремьеры итальянской, немецкой и американской версий.

«Красные браслеты» рассказывают историю шестерых подростков, попавших в больницу с тяжелыми заболеваниями и сколотивших там свою банду. История рассказана легко, весело, трогательно и, что особенно важно, жизнеутверждающе.

Сюжет для сценария сериала – не выдумка: Альберту Эспиносу самому в 14-летнем возрасте диагностировали рак, с которым он боролся на протяжении 10 лет. "Этот сериал – правда от начала до конца. Это моя жизнь, жизнь моих друзей в то время, когда мы, подростки, боролись с раком. Тогда я действительно носил красный браслет, он всегда придавал мне мужества, поэтому я и выбрал такое название", – рассказывает автор.

После премьеры в субботу, «Красные браслеты» можно будет увидеть на YouTube-канале Film.ua. Диджитал-премьера сериала пройдет в сотрудничестве с фондом «Таблеточки».

Фото: Пресс-служба Film.ua