СТБ покажет спецпроект «Veterano бизнес» об адаптации ветеранов АТО

С 4 по 8 сентября программа «Вікна-новини» на телеканале СТБ покажет пятисерийный спецпроект «Veterano бизнес» корреспондента Киры Толстяковой. Первая серия выйдет сегодня в 17:30 и 22:00.
Как сообщает пресс-служба канала, зрители увидят пять позитивных, мотивирующих и жизнеутверждающих примеров адаптации ветеранов АТО к гражданской жизни.
"Мы надеемся, что наши герои станут примером для многих ветеранов АТО. Это пять человек, которые смогли адаптироваться после войны. Все они очень колоритные! Но все очень решительные, серьезные, честные и откровенные. Они не хотят тратить попусту свое время. Они четко понимают, что им надо и как они могут это сделать", – рассказывает Кира Толстякова.
Героями спецпроекта стали основатель пиццерии Pizza Veterano Леонид Остальцев, работающий в бьюти-индустрии Святослав Яременко, владелец ягодных плантаций с органической сладкой клубникой Николай Стецькив, занимающийся изготовлением разнообразных изделий из дерева Владимир Дмитриев (Фидель) и занимающийся шитьем удобного мужского белья Александр Матяш.
"Эти ребята не только делают что-то свое, но и помогают другим людям. Они вызывают уважение. Наши герои прошли войну и ничего не боятся. Мы надеемся, что примеры наших героев станут вдохновением для многих", – говорит автор спецпроекта.
Фото: Пресс-служба СТБ