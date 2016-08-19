СТБ переносит премьеру реалити «Холостяк-7»

Телеканал СТБ снимает с эфира завтрашнего развлекательные программы в связи с трауром, объявленным в Украине по погибшим во Львовской области шахтерам.

"Согласно указу президента №52 / 2017 «Об объявлении в Украине дня траура» в связи с трагической гибелью шахтеров в результате аварии, произошедшей произошедшей 2 марта на шахте «Степная», телеканал СТБ вносит срочные изменения в сетку телепередач на пятницу, 3 марта", - сообщает пресс-служба канала.

В частности, на неделю переносится премьера романтического реалити «Холостяк-7», она состоится 10 марта. Также с эфира снимается скетчком «Когда мы дома».

В 12:00 в эфире СТБ состоится минута молчания.

Напомним, сегодня во Львовской области на шахте «Степная» компании «Львовуголь» прогремел взрыв, в результате которого погибли, по меньшей мере, 8 человек, а 14 получили ранения.

Фото: holostyak.stb.ua