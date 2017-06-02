СТБ объявил даты своих премьер в новом сезоне

Телеканал СТБ рассказал, когда стартуют новые сезоны и новые шоу в его эфире.

Согласно сообщению на сайте канала, 28 августа выйдут новые выпуски программ «Все буде добре» и«Хата на тата», на следующей день на канале стартует новый сезон кулинарного шоу«МастерШеф», а 31 августа –«Зважені та щасливі».

Шоу с ведущей Машей Ефросининой «Сюрприз, сюрприз!» СТБ начнет показывать с 1 сентября. Новые выпуски «Все буде смачно!» стартуют 2 сентября. Также в этот день начнется новый сезон вокального талант-шоу «Х-фактор». Новые выпуски программы «Один за всіх» будут выходить с 3 сентября.

18 сентября на канале стартует сериал «Коли ми вдома. Нова історія», 24 сентября –международные состязания для военнослужащих и ветеранов, получивших травмы во время выполнения служебного долга, «Ігри Нескорених», 1 октября – новый сезон «Битвы экстрасенсов».

Напомним, сейчас СТБ также снимает makeover-шоу «Цієї миті рік потому», которое является адаптацией британского формата This Time Next Year. Ведущей шоу стала актриса, продюсер Даша Трегубова. Его премьера запланирована на осень 2018 года.

Кроме того, канал приобрел права на адаптацию формата игрового шоу The Brain у компании Endemol Shine Group. В настоящее время идет работа над адаптированием проекта для украинского зрителя.

Фото: Telegid.com.ua