СТБ объяснил, почему вышла в эфир «Битва экстрасенсов» с российскими военными

Сотрудники телеканала СТБ, ответственные за выход российской программы «Битва экстрасенсов», вырезали из воскресного выпуска 2 минуты 3 секунды, во время которых экстрасенсы и военные говорили об Украине и службе одного из них на Донбассе. Об этом «Телекритике» сообщили в пресс-службе канала.

Как рассказали на телеканале, каждая программа перед выходом в эфир должна оцениваться на соответствие действующему законодательству и, если у сотрудника есть сомнения, он обращается в юридическую службу канала за консультацией. "В данном случае при наличии сомнений обращения к юристам не поступило. К сожалению, это нарушение технологии допуска программы в эфир. Должны признаться, наши сотрудники неверно оценили контент и присутствие в выпуске людей в камуфляже, расценивая «Битву экстрасенсов» исключительно как соревнования людей с чрезвычайными способностями", - объяснили на СТБ.

Одновременно канал подчеркнул, что не снимает с себя ответственности и признает, что подобные действия недопустимы.

"Официальной позицией и принципами редакционной политики телеканала СТБ является неоспоримое признание государственного суверенитета, территориальной целостности Украины и необходимости неукоснительного соблюдения законов Украины, в частности запрета трансляции в эфире общенационального телевизионного канала передач, содержащих информацию, которая освещает военных государства-агрессора в положительном свете", - сказали в пресс-службе.

Вместе с тем на СТБ не ответили на наши вопросы относительно того, кто из сотрудников канала будет уволен в связи с инцидентом и за что именно.

Напомним, вчера, 15 января, СТБ показал третий эпизод 17-го сезона российской «Битвы экстрасенсов», в котором участвовал российский военный, воевавший в Украине. Генеральный директор СТБ Владимир Бородянский извинился за этот инцидент и пообещал уволить сотрудников, выпустивших это в эфир.

В свою очередь Нацсовет по ТВ и радиовещанию собирается рассмотреть вопрос трансляции на СТБ «Битвы экстрасенсов», в которой принимали участие российские военные, на заседании в четверг, 19 января.