ТЕЛЕКРИТИКА

СТБ не представляет: в сети появился тизер нового сезона «Хата на тата»

Бизнес

Этой осенью на экраны выйдет очереденой, вот уже седьмой по счету сезон шоу «Хата на тата». Ранее телеканал СТБ анонсировал, что с нового сезона уже родное для многих зрителей воспитательное шоу о горе-папах переродится заново. Похоже, перерождение прошло успешно – в проекте изменилась графика, а героев шоу представили в роли супергероев.


Повелитель коров, король ремонтов, господин кухни – кодовые имена будущих пап, однозначно, интригуют. О том, что же творят будущие герои за закрытыми дверями своих домов не представляют даже «Теща продакшн» и «Зятьок works», – анонсирует тизер нового сезона.

К сожалению, на данный момент о новых героях программы пока больше нет никакой информации. «Не все сразу», - кокетничает с нами телеканал СТБ. Как сообщили на телеканале ранее, изюминкой нового сезона станет афроукраинец, который не признает права женщин.

Напомним,ранее стало известно, что после шестого сезона проект покинула одна из авторов «Хата на тата» Наталья Франчук. Вместо нее съемками седьмого сезона будет заниматься компания Vaverka Production и ее директор Дмитрий Танкевич, актер и ведущий СТБ.

Статьи по теме

Главное в разделе

Бизнес

Алла Шорина покинула медиахолдинг CO-OP Media

Бизнес

Частная клиника выделяет гранты на 3 миллиона гривен на сердечно-сосудистые операции

Популярное на Телекритике



Бизнес

Алла Шорина покинула медиахолдинг CO-OP Media

Общество

Желтуха и женоненавистничество: как СМИ освещали Одесский кинофестиваль

Дуся

По любви: бывшая девушка Джастина Бибера родила ребенка 64-летнему мужу-миллиардеру

Дуся

Ани Лорак раскритиковали за выступление под фонограмму