СТБ не представляет: в сети появился тизер нового сезона «Хата на тата»

К сожалению, на данный момент о новых героях программы пока больше нет никакой информации. «Не все сразу», - кокетничает с нами телеканал СТБ. Как сообщили на телеканале ранее, изюминкой нового сезона станет афроукраинец, который не признает права женщин.

Напомним,ранее стало известно, что после шестого сезона проект покинула одна из авторов «Хата на тата» Наталья Франчук. Вместо нее съемками седьмого сезона будет заниматься компания Vaverka Production и ее директор Дмитрий Танкевич, актер и ведущий СТБ.