СТБ готовит юмористическое ток-шоу с Натальей Гариповой

Телеканал СТБ приступил к съемкам нового студийного юмористического ток-шоу «Вечер с Натальей Гариповой». Его премьера состоится весной, сообщает пресс-служба канала.

Каждую программу к ведущей в студию будет приходить звездный гость, которому она будет предлагать различные игры, розыгрыши и скетчи, воспоминания из прошлого, обсуждение жизни и творчества. Среди гостей шоу – Олег Винник, Павел Зибров, Людмила Шупенюк, Александр Педан, Иракли Макацария, Дмитрий Шуров, Игорь Кондратюк и др.

"Наше шоу будет о том, что пока мы смеемся над собой – мы настоящие. Я давно в шоу-бизнесе, хорошо знаю его изнутри, и когда мне предложили стать ведущей юмористического шоу, не сразу согласилась. Я выдержала долгую паузу, аж секунд пять, и потом уже согласилась", – Наталья Гарипова.

Производством нового проекта занимается творческое объединение №2 телеканала Алексея Удовицкого. "Наше шоу – это симбиоз хорошего настроения и дурачества. Мы будем рассказывать не просто факты о звезде, а показывать артиста по-новому, веселиться с ним, искренне и с юмором. Все, что зрители увидят, – импровизация, как от Наташи, так и от звезд. Кроме того, мы будем устраивать социальные эксперименты, пранки и игры с реальными людьми просто на улице", – рассказывает руководитель проекта Анастасия Братковская.

Как известно, Наталья Гарипова – первый украинский комик, осуществивший сольный стендап-тур по Украине. Она является победителем стендап-фестиваля в Одессе O'Fest в номинации «Лучший женский стендап», победителем 1st International Standup Comedy Week в номинации «Открытый микрофон на русском и английском языке».

Фото: Пресс-служба СТБ