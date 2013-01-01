СТБ готовит тревел-шоу с Розой Аль-Намри

У телеканала СТБ появится собственное тревел-шоу. Его съемки уже стартовали, а в эфире канала оно выйдет уже весной. Ведущей шоу стала Роза Аль-Намри.

На телеканале рассказывают, что называться оно будет «Світами за скарбами». Это адаптация формата южнокорейского Final Adventure, появившегося в 2013. Работает над ним творческое объединение Владимира Турича, создающее кулинарное шоу «МастерШеф». "Ничего подобного еще не было на СТБ. Мы расцениваем этот проект как определенный вызов всей команде", ‒ отмечает он.

Суть тревел-шоу заключается в том, что восемь пар участников, которых связывают семейные или дружеские отношения, пройдут квест в разных уголках мира, чтобы в конце найти главный приз – 500 тыс. грн. Всего запланировано 14 эпизодов.

"Нас ждут невероятные приключения. Я подготовила для участников совершенно разные конкурсы и задания: им будет и смешно, и страшно, и холодно, и мокро, и жарко", – анонсирует ведущая шоу.

Напомним, Роза Аль-Намри пришла на СТБ восемь лет назад в качестве журналистки проекта «МастерШеф». Позже стала участницей романтического шоу «Холостяк-3» в 2013 году. Практически сразу после окончания проекта она стала журналистом программы «Неймовірна правда про зірок». А в 2014-м начала вести пост-шоу «Холостяка» – «Как выйти замуж?».

Фото: Пресс-служба СТБ