СТБ готовит новое реалити «Наречена для тата»

С 30 января вэфире телеканала СТБ начнет выходить новое романтическое реалити «Наречена для тата».

Как рассказывает пресс-служба канала, «Наречена для тата» – это первая адаптация популярного американского шоу Single Dad Seeking компании Discovery Media Ventures, которое помогает одиноким папам найти новую любовь и маму для своих детей, а женщинам, отчаявшимся встретить вторую половинку, обрести долгожданную семью.

Съемки проекта уже стартовали. Работает над ним творческое объединение Анны Калины, создающее реалити-шоу «Холостяк». О том, кто станет ведущим, пока не сообщается.

В реалити примут участие пять одиноких отцов из разных городов. Определять пары будут психологи с помощью специальной программы совместимости (в процентном соотношении их совместимость составит не менее 70)."Женщин, желающих познакомиться с мужчиной, у которого уже есть дети, откликнулось очень много", – отмечает Калина.

После формирования пар героини переезжают жить в дома мужчин. На протяжении месяца они вливаются в новую жизнь, ходят на свидания, вместе занимаются бытом, делят домашние обязанности, притираются, ищут компромиссы и т.д., после чего им предстоит принять решение, стоит ли оставаться вместе.

Напомним, весной на СТБ стартует новое студийное юмористическое ток-шоу «Вечер с Натальей Гариповой».