ТЕЛЕКРИТИКА

Стася Ровинская обвела вокруг пальца опера по вызову

Бизнес

В проморолике к новому сезону телесериала «Опер по вызову» исполнители главных ролей – Стася Ровинская и Павел Вишняков – станцевали страстное танго, в результате которого героиня Ровинской с легкостью высвободилась из цепких рук опера, заключив героя Вишнякова в наручники.


Осенью зрителей канала «2+2» ждет премьера третьего сезона 24-серийного детектива «Опер по вызову». Канал анонсировал премьеру видеороликом, в котором появляется мошенница Софи (Стася Ровинская), ставшая в новом сезоне напарницей для опера Артема Трофимова (Павел Вишняков).

_

_

По сюжету новых серий, аферистка Софи попадает в ловушку к Трофимову, но не надолго – вскоре соблазнительная мошенница перейдет на сторону добра и будет распутывать загадочные преступления вместе с Трофимовым.

«Эти съемки были настоящим танцевальным марафоном! Несмотря на то, что у меня есть танцевальное прошлое, и мы с Пашей не раз тренировались до этого, съемочный процесс оказался непростым, – призналась актриса Стася Ровинская. – Нужно было не только выучить движения, но и показать взаимоотношения между нашими героями: конкуренцию, вражду и… симпатию. Съемки длились более 10 часов, мы устали, к тому же я травмировала ногу. Но вышло очень горячо».

Напомним, помимо Вишнякова и Ровинской, главные роли в сериале «Опер по вызову» исполняют Александр Пожарский, Артём Мартынишин, Александр Игнатуша и Валентина Ищенко.

Статьи по теме

Главное в разделе

Бизнес

Алла Шорина покинула медиахолдинг CO-OP Media

Бизнес

Изо дня в день: «Новый канал» запускает сразу три ежедневных шоу

Популярное на Телекритике



Дуся

Леся Никитюк приняла участие в опасном флешмобе

Общество

Желтуха и женоненавистничество: как СМИ освещали Одесский кинофестиваль

Дуся

Samsung снова проехалась по недостаткам смартфонов Apple

Бизнес

Алла Шорина покинула медиахолдинг CO-OP Media