Стася Ровинская обвела вокруг пальца опера по вызову

По сюжету новых серий, аферистка Софи попадает в ловушку к Трофимову, но не надолго – вскоре соблазнительная мошенница перейдет на сторону добра и будет распутывать загадочные преступления вместе с Трофимовым.

«Эти съемки были настоящим танцевальным марафоном! Несмотря на то, что у меня есть танцевальное прошлое, и мы с Пашей не раз тренировались до этого, съемочный процесс оказался непростым, – призналась актриса Стася Ровинская. – Нужно было не только выучить движения, но и показать взаимоотношения между нашими героями: конкуренцию, вражду и… симпатию. Съемки длились более 10 часов, мы устали, к тому же я травмировала ногу. Но вышло очень горячо».

Напомним, помимо Вишнякова и Ровинской, главные роли в сериале «Опер по вызову» исполняют Александр Пожарский, Артём Мартынишин, Александр Игнатуша и Валентина Ищенко.