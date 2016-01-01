StarLightMedia сообщила о договоренности с 90% телеком-провайдеров

Об этом сообщает пресс-служба медиагруппы.

"С кем-то мы просто не успели финализировать переговоры, а кто-то вышел на нас уже после отключения каналов, под влиянием своих абонентов. Мы ожидаем, что к концу января ситуация будет более-менее окончательно ясна", - заявил директор по стратегическому развитию Федор Гречанинов.

Также он добавил, что медиагруппа займется борьбой с пиратством и андеррепортингом, отключением аналогового эфира, подготовкой к кодированию спутникового сигнала.

Напомним, что в последний день 2016 года ведущие провайдеры таки договорились с телеканалами об условиях работы на следующий год.

С сегодняшнего дня провайдер «Ланет» прекратил показывать каналы Inter Media Group.