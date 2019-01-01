StarLightDigital поделилась статистикой борьбы с пиратами

Об этом рассказал Андрей Бабенко, адвокат, юрисконсульт StarLightDigital на конференции «Медиаправо», которая прошла 13 ноября при поддержке «Индустриального телевизионного комитета» совместно с Ассоциацией юристов Украины.

Он также рассказал о процедуре привлечения пиратов к уголовной ответственности, поделился актуальным состоянием борьбы с пиратством. «Телекритика» предлагает ознакомится с этими результами группы.

«Если каждый правообладатель будет по отдельности заниматься защитой своего контента – это будет очень неэффективно, потому что пиратов очень много. И, как правило, они нарушают права нескольких правообладателей. Поэтому взаимодействие между правообладателями показывает высокую эффективность. Мы сначала работали сами, потом начала интересоваться работой наших коллег. Оказалось, у нас есть общие интересы в привлечении нарушителей к уголовной ответственности. Конечно, группой правообладателей намного проще вести эти дела, с разных сторон предоставлять объяснение одного и того же преступление. Результаты этой работы резко увеличивались», - рассказывает Андрей Бабенко.

«До недавнего времени мы занимались до 50 уголовными делами. Из них 28 зарегистрированы в ЕДР. Нам удалось общими действиями провести обыски по пяти субъектам, большое количество дел отправлено на экспертизу», - добавляет юрист.