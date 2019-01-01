ТЕЛЕКРИТИКА

StarLightDigital поделилась статистикой борьбы с пиратами

Бизнес

Общая кооперация правообладателей в вопросе борьбы с доступом до нелицензионного контента позволяет более эффективно бороться с явлением пиратства. Компания StarLightDigital из группы StarLightMedia в этом году продвинулась в наказании пиратов, также компания начала сотрудничать с рядом других платформ.


Об этом рассказал Андрей Бабенко, адвокат, юрисконсульт StarLightDigital на конференции «Медиаправо», которая прошла 13 ноября при поддержке «Индустриального телевизионного комитета» совместно с Ассоциацией юристов Украины.

Он также рассказал о процедуре привлечения пиратов к уголовной ответственности, поделился актуальным состоянием борьбы с пиратством. «Телекритика» предлагает ознакомится с этими результами группы.

«Если каждый правообладатель будет по отдельности заниматься защитой своего контента – это будет очень неэффективно, потому что пиратов очень много. И, как правило, они нарушают права нескольких правообладателей. Поэтому взаимодействие между правообладателями показывает высокую эффективность. Мы сначала работали сами, потом начала интересоваться работой наших коллег. Оказалось, у нас есть общие интересы в привлечении нарушителей к уголовной ответственности. Конечно, группой правообладателей намного проще вести эти дела, с разных сторон предоставлять объяснение одного и того же преступление. Результаты этой работы резко увеличивались», - рассказывает Андрей Бабенко.

«До недавнего времени мы занимались до 50 уголовными делами. Из них 28 зарегистрированы в ЕДР. Нам удалось общими действиями провести обыски по пяти субъектам, большое количество дел отправлено на экспертизу», - добавляет юрист.

  

_

_

Задача правообладателя установить всех, с кем взаимодействует пират в своей деятельности. Система того, с кем сотрудничает пират выглядит таким образом:

_

_

В этом году компания начала сотрудничество с OLX, успешно удалив 762 объявлений на предмет использования пиратского ТВ-софта. Компании удалось также заблокировать 4 объявления на Facebook о продаже сет-топ-боксов с пиратским доступом до контента, закрыто две группы OTT-пиратов. В компании уже 19 успешных кейсов (из 28 поданных заявлений) блокировки платежей нарушителям права интеллектуальной собственности с участием платежных систем Visa и Masterсard. Заблокировано 61 (из 65) пиратских плейлистов; 87 (из 125) видео на YouTube об установке ForkPlayer; 7 приложений для GooglePlay и AppStore; 29 (из 37) онлайн-трансляций телеканалов группы. Группа в этом году также начала работать с Instagram и сотрудничать с производителем телеприставок «Инфомир».

_

_

О том, как телегруппы блокируют пиратским ТВ-сервисам проведение оплат через платежные системы, читайте здесь.

Статьи по теме

Главное в разделе

Бизнес

Провайдеры, вещатели и «Зеонбуд»: отсутствие регуляции и запуск платного пакета эфирной цифры

Бизнес

Pay TV vs Free TV. Как телегруппы строят рынок Pay TV и почему 2019-й будет переломным

Популярное на Телекритике



Бизнес

Провайдеры, вещатели и «Зеонбуд»: отсутствие регуляции и запуск платного пакета эфирной цифры

Бизнес

Pay TV vs Free TV. Как телегруппы строят рынок Pay TV и почему 2019-й будет переломным

Дуся

Сушко написала прощальный пост

Дуся

Лигачева, не церемонясь, уволила журналистку после 8 лет работы. Последняя указала на попытки цензуры и «психологический прессинг»