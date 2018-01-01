StarLight Digital начинает дистрибуцию четырех HD-телеканалов группы Vianet

Таким образом, в портфеле SLD теперь 10 отечественных телеканалов (из них шесть собственных), включая широкий выбор музыкальных.

Об этом сообщает пресс-служба StarLight Digital.

«Будущее украинского телевизионного рынка – в том, чтобы дать зрителю качественную и уникальную услугу, которая будет удовлетворять его потребности, за которую он будет с радостью платить. Телеканалы NIKI Kids и NIKI Junior обращаются к широкой и благодарной аудитории – семьям с детьми, маленькими и уже повзрослевшими. Особенно отмечу исключительно качественную двуязычную аудиодорожку: дети смогут слушать украинский и английский языки», – говорит коммерческий директор StarLight Digital Николай Фаенгольд.

С января 2019 в эфире NIKI Kids и NIKI Junior будут размещены ролики, предлагающие юному зрителю пригласить к экрану взрослого. Чтобы сообщить, что в цифровом кабеле и IPTV каналы доступны в HD и на двух языках. «Такое промо должно помогать провайдеру переводить абонентов на премиальные пакеты, а также демонстрировать абоненту свои технологические возможности», – добавляет Николай Фаенгольд.

Телеканалы NIKI Kids и NIKI Junior предоставляют 500 часов детского контента, доступного в HD качестве. Они первые в истории детского телевидения в Украине делят аудиторию на две возрастные группы: 0–5 лет для Junior и 6+ для Kids. В эфире вещателей доступны только новые мультфильмы, не позже 2013 года выпуска. В декабре 2018-го на NIKI Kids стартует американский анимационный сериал Rainbow Rangers. Весь контент NIKI Kids и NIKI Junior собран из разделов «премиум» каталогов 2018 года ведущих дистрибьюторских компаний. Контент каналов полностью профессионально и многоголосно дублирован, все титры и надписи в кадрах – исключительно на украинском языке с сохранением оригинального дизайна, все песни перепеты также на украинском языке. Контент телеканалов NIKI Kids и NIKI Junior не выкладывается в свободном бесплатном доступе в интернет. В ближайшее время планируется частичная выкладка в целях промо.

Рудольф Кирнос, представитель телеканалов NIKI Kids, NIKI Junior, EU Music и 4ever music, говорит: «Телевизионный рынок Украины меняется в лучшую сторону, во многом благодаря деятельности StarLight Digital. Поэтому для нас это сотрудничество – великолепная возможность не только донести продукт до зрителя, но и стать еще более весомой долей рынка платного телевидения. На данном этапе рынок нуждается в качественных отечественных телеканалах, и мы постарались сделать их с «бриллиантовой», насыщенной цветами картинкой. Это первые украинские детские спутниковые телеканалы в реальном full HD разрешении, первые украинские телеканалы с двумя легко переключаемыми языковыми дорожками».

У провайдеров будет возможность врезки региональной рекламы в транспортный поток телеканалов (будет осуществляться самим телеканалом по запросу провайдера). Для провайдеров, способных подключаться через физические стыки, будут предоставлены отдельные потоки с повышенным вдвое, по сравнению со спутником, битрейтом. «При таком битрейте наша картинка идеальна, это выглядит, как «дзен» телевизионщика – цветопередача без сжатия 4:4:4», – обещает Рудольф Кирнос.

Пакет с вышеперечисленными каналами обойдется провайдеру до 1 грн за абонента. Также будут действовать индивидуальные программы лояльности.

Фото – StarLight Digital