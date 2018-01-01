ТЕЛЕКРИТИКА

Star Media снимает военный сериал о любви

Бизнес

Кинокомпания Star Media приступила к съемкам нового сериала «Чужая жизнь».

Как сообщает пресс-служба продакшена, действие картины начинается в довоенное время, а в центре сюжета четыре главных героя – сын директора большого завода союзного значения, детдомовец, продавщица и актриса."Это человеческая сага о любви, о поломанных судьбах героев, о том непростом времени, в котором им пришлось жить. За 12 серий герои проживают около 20 лет", – рассказывает режиссер Олег Фомин.

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Роли в сериале играют актеры Илья Малаков, Сергей Стрельников, Екатерина Астахова, Олеся Фаттахова, Юрий Шлыков и Олег Фомин.

Завершение производства «Чужой жизни» запланировано на 2018 год.

Фото: Пресс-служба Star Media

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