Star Media снимает сериал со звездой «Сватов» для канала «Украина»

Компания Star Media приступила к съемкам нового четырехсерийного мелодраматического фильма «Дочки-мачехи», премьера которого состоится на телеканале «Украина».

Как сообщает пресс-служба продакшена, сюжет закручен вокруг перипетий в жизни 25-летней Ирины, которая не может устроиться на работу по специальности. Однажды она случайно встречается со своей бывшей одноклассницей Алиной, которая просит своего отца взять Иру к себе на работу. Между отцом подруги и Ирой вспыхивают чувства, что мешает дружбе девушек.

"Это бытовая история, в которой оказываются две подруги, и которым придется пройти через определенные интриги и предательство на пути к своему счастью. Несмотря на то что мы снимаем в жанре мелодрамы, в фильме есть небольшая детективная составляющая. Самое интересное, что в истории нет четко положительных и отрицательных героев. Есть персонажи, которые попали в определенные ситуации, и пытаются из них как-то выбраться", – говорит продюсер Star Media Артем Доллежаль.

Роли в сериале исполняютАнна Кошмал («Сваты», «Хороший парень», «Слуга народа-2»), Анастасия Чепелюк («Горничная», «Слуга народа»), Сергей Фролов, Дмитрий Сова, Влад Никитюк и др.

Напомним, ранее Star Media сообщала, что занимается производством четырехсерийной мелодрамы «Подари мне жизнь» также для телеканала «Украина».

Фото: Facebook Анны Кошмал