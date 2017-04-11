Star Media снимает сериал с Талой Калатай для канала «Украина»

Компания Star Media приступила к съемкам четырехсерийной мелодрамы «Какой она была».
Как сообщает пресс-служа продакшена, ее премьера состоится осенью на телеканале «Украина».
"Мы долго думали, о чем эта история. Обсуждали это с актерами. Версий было множество – разумеется, о любви, о мести… Но это то, что на поверхности. Наш фильм – об искуплении. Все герои, в той или иной мере, ощущают чувство вины", – рассказывает режиссер Анатолий Григорьев.
По сюжету сериала, Алексей – успешный хирург, всецело отданный работе. Степень трудоголизма настолько зашкаливает, что его шеф в приказном порядке отправляет на день в отгул. Парень идет в кинотеатр, где и знакомится с Алей, прикованной к инвалидной коляске. Такой, по трагической случайности, сделал он.
В фильме, в частности, снимаются Александр Попов, Клавдия Дрозд (главная роль в сериале «Райское место»), Михаил Кукуюк, Тала Калатай, Николай Боклан и др.
Фото: Пресс-служба Star Media