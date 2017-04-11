Star Media снимает сериал с Талой Калатай для канала «Украина»

По сюжету сериала, Алексей – успешный хирург, всецело отданный работе. Степень трудоголизма настолько зашкаливает, что его шеф в приказном порядке отправляет на день в отгул. Парень идет в кинотеатр, где и знакомится с Алей, прикованной к инвалидной коляске. Такой, по трагической случайности, сделал он.

В фильме, в частности, снимаются Александр Попов, Клавдия Дрозд (главная роль в сериале «Райское место»), Михаил Кукуюк, Тала Калатай, Николай Боклан и др.

Фото: Пресс-служба Star Media