Star Media снимает новогоднюю мелодраму с Даниилом Белых

Кинокомпания Star Media приступила к съемкам 4-серийной мелодрамы «Мама для Снегурочки», которую покажет телеканале «Украина».

Как сообщает пресс-служба продакшена, съемки проекта стартовали в Киеве в марте и продлятся еще около месяца.

В центре сюжета – романтическая история, которая произошла накануне новогодних праздников. Друг Юрия (Даниил Белых) заболевает ветрянкой и просит подменить его, сыграв на нескольких вечеринках Деда Мороза. В это же время жена Юрия собралась подать на развод и увезти за границу их дочь. Главному герою предстоит сделать нелегкий выбор. "Мой герой такой же непутевый как Шурик из «Операции Ы…», но с внутренней трагедией как Гамлет из пьесы Шекспира. Сложный персонаж", - отмечает Даниил Белых.

По словам режиссера-постановщика Антона Азарова («Тройная защита»), Star Media хочет сделать неглупое кино о том, что не нужно бояться мечтать в независимости от возраста.

"Это история о том, как перед Новым годом у людей рушатся все мечты, но каким-то чудесным образом все становится еще лучше, чем герои могли даже предположить. Наша история очень трогательная, я бы даже назвал этот жанр мелодраматической комедией", - добавляет генеральный продюсер продакшена Влад Ряшин.

Фото: Пресс-служба Star Media