ТЕЛЕКРИТИКА

Star Media снимает для канала «Украина» сериал о современном Пигмалионе

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Компания Star Media занимается производством четырехсерийной мелодрамы «Подари мне жизнь», премьера которой состоится на телеканале «Украина».

Как сообщает пресс-служба продакшена, вцентре истории – жизнь одинокой неприглядной 35-летней Валентины, которая безнадежно влюблена в своего коллегу Стаса. Но однажды она знакомится с умным и целеустремленным Виктором, который решает помочь ей завоевать сердце неприступного кавалера. Но времени у Виктора на трансформацию Вали не так уж много, так как он серьезно болен.

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Главную роль в сериале играет актриса Фатима Горбенко, известная по фильмам «Противостояние» и «Мама для Снегурочки», а героя, в которого она тайно влюблена, – актер Алексей Нагрудный («Свой чужой сын», «Хирургия. Территория любви»). Также в нем задействованы Виктор Сарайкин, Алла Мартынюк, Олег Масленников и др.

"Посмотрев эту историю, человек сможет обратить внимание, прежде всего, на свою жизнь, и попытаться что-то в ней изменить в лучшую сторону. Поверить в себя, найти новую работу, сделать то, на что раньше не решался. Подобные истории часто встречаются в обычной жизни, сценарий создан на основе наших современных реалий. В сериале будет много динамичных событий, любовных интриг", – рассказывает продюсер Star Media Юрий Минзянов.

Напомним, в начале сентября Star Media приступила к съемкам 16-серийной мелодрамы «Путешествие к центру души» также для канала «Украина».

Фото: Пресс-служба Star Media

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