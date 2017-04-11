Star Media снимает для канала «Украина» сериал о современном Пигмалионе

Главную роль в сериале играет актриса Фатима Горбенко, известная по фильмам «Противостояние» и «Мама для Снегурочки», а героя, в которого она тайно влюблена, – актер Алексей Нагрудный («Свой чужой сын», «Хирургия. Территория любви»). Также в нем задействованы Виктор Сарайкин, Алла Мартынюк, Олег Масленников и др.

"Посмотрев эту историю, человек сможет обратить внимание, прежде всего, на свою жизнь, и попытаться что-то в ней изменить в лучшую сторону. Поверить в себя, найти новую работу, сделать то, на что раньше не решался. Подобные истории часто встречаются в обычной жизни, сценарий создан на основе наших современных реалий. В сериале будет много динамичных событий, любовных интриг", – рассказывает продюсер Star Media Юрий Минзянов.

Напомним, в начале сентября Star Media приступила к съемкам 16-серийной мелодрамы «Путешествие к центру души» также для канала «Украина».

Фото: Пресс-служба Star Media