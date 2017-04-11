Star Media снимает для канала «Украина» сериал о событиях 90-х

Кинокомпания Star Media приступила к съемкам 16-серийной мелодрамы «Путешествие к центру души». Премьера сериала состоится на телеканале «Украина», сообщает пресс-служба продакшена.

В центре сюжета – история, которая происходит в 90-х годах. Две подруги, судьбы которых тесно переплетаются на фоне распада Советского Союза, из-за любви к одному парню превращаются в смертельно опасных врагов, готовых пойти на что угодно, лишь бы завоевать свое место под солнцем и стать счастливыми.

"Наш сериал – о борьбе добра и зла, о том, как эти две силы могут уживаться в одном человеке. У нас бывает так, что отрицательные персонажи совершают положительные поступки и наоборот. Судьбы наших двух героинь – это и есть путешествие к центру души", – рассказывает режиссер-постановщик Дмитрий Матов.