Star Media снимает для канала «Украина» сериал о событиях 90-х

Кинокомпания Star Media приступила к съемкам 16-серийной мелодрамы «Путешествие к центру души». Премьера сериала состоится на телеканале «Украина», сообщает пресс-служба продакшена.
В центре сюжета – история, которая происходит в 90-х годах. Две подруги, судьбы которых тесно переплетаются на фоне распада Советского Союза, из-за любви к одному парню превращаются в смертельно опасных врагов, готовых пойти на что угодно, лишь бы завоевать свое место под солнцем и стать счастливыми.
"Наш сериал – о борьбе добра и зла, о том, как эти две силы могут уживаться в одном человеке. У нас бывает так, что отрицательные персонажи совершают положительные поступки и наоборот. Судьбы наших двух героинь – это и есть путешествие к центру души", – рассказывает режиссер-постановщик Дмитрий Матов.
В сериале снялись актеры Александр Робак («Жизнь после жизни», «Географ глобус пропил»), Андрей Аверков, Мария Баева, Анастасия Иванова, Екатерина Семенова, Игорь Скрипко, Артем Позняк, Константин Корецкийи др.
"Кино про 90-ые – это не только истории о бандитах, для многих – это еще и воспоминания студенческой юности. Взрослой аудитории наш сериал будет интересен из-за ностальгии по своей молодости. А вот представители более юного поколения смогут увидеть, какими родители были в их возрасте. Уверен, проект получится качественным и интересным", – говорит генеральный продюсер Star Media Влад Ряшин.
Напомним, в августе Star Media приступила к съемкам четырехсерийной мелодрамы «Какой она была»,премьера которой состоится осенью также на канале «Украина».
Фото: Пресс-служба Star Media