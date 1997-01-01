Star Media снимает для «Интера» продолжение сериала «Восточные сладости»

Компания Star Media приступила к съемкам второго сезона сериала «Восточные сладости», в котором снимаются украинские и турецкие актеры, сообщает пресс-служба продакшена.

Съемки продлятся до осени в Турции и Украине, а премьера запланирована на телеканале «Интер» в 2018 году.

"Запускать в производство такой дорогостоящий масштабный проект для кинокомпании всегда риск. Но, уже с первых эфиров, мы поняли, что риск полностью оправдался. Успех первого сезона, безусловно, стал ответом на вопрос, будет ли продолжение истории о любви славянской девушки и турецкого парня", – говорит основатель и генеральный продюсер Star Media Влад Ряшин.

В первом сезоне «Восточных сладостей» брак Татьяны (актриса Евгения Лоза) и Игоря (актер Яков Кучеревский) распался. В итоге девушка вышла замуж за репродуктолога Кемала (актер Аднан Коч), однакотест на отцовство показал, что отцом их ребенка все-таки является Игорь. В новом сезоне зрители узнают, найдет ли Татьяна счастье в Турции или вернется на родину, кто в действительности отец ее ребенка и что делать со своей жизнью, когда она стремительно рушится.

"Этот сезон будет более остросюжетным по сравнению с первым. Жизнь главных героев и их окружения меняется кардинально, но все они остаются с нами. В этом сезоне будет больше экшена, больше детективных историй. Будут развиваться новые любовные линии, а также продолжится интрига вокруг ребенка… Зрителей ждет непредсказуемый финал, как и в первом сезоне", – анонсирует режиссер Денис Елеонский.

Напомним, сериал «Восточные сладости» стал лучшей сериальной премьерой прошлой осени на украинском телевидении по массовой всеукраинской аудитории 18+ (рейтинг 5,7%, доля 14,8%).

Фото: Пресс-служба Star Media