Star Media работает над новым проектом «Доктор счастье» на канале «Украина»

История поднимает тему здоровья новорождённых.

"Малыши с пороком сердца, от которых отказываются родители, - вопрос, о котором нельзя молчать. Нужно понимать, что это не просто очередной проходной фильм о тяжёлой женской доле, над которым принято в индустрии посмеиваться", - рассказывает режиссёр картины Дмитрий Петрунь.





В фильме рассказывается о том, что новорождённый сын главной героини тяжело болен и ему требуется срочная дорогостоящая операция. Высокопоставленный чиновник Кирилл, с которым у Вари (главная героиня) долгие годы была любовная связь, отказывается признать отцовство и помочь спасти жизнь ребёнка. Поэтому героини приходится решить - оставить ребенка у себя или отдать его на усыновление в семью богатого любовника, где ему предоставят полноценное лечение.

Напомним, ранее Госкино приняло решение аннулировать прокатное удостоверение сериала «Старшая сестра», который показывал телеканал «Украина».

Ранее Госкино аннулировало прокатные удостоверения таких сериалов канала «Украина» как «Второй шанс», «Жизнь рассудит», «Сломанные судьбы», «Мезальянс», «Чужие дети», «Ищу мужчину», «Недотрога» и «Я дарю тебе счастье». У «Интера» отозвали удостоверение на сериал «Я подарю тебе любовь», а у «2+2» – «Последний коп».

О том, как за последние два года украинские сериалы вытеснили российские, читайте в нашем материале.