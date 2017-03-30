ТЕЛЕКРИТИКА

Star Media покажет «Припутни» на кинорынке в рамках Каннского фестиваля

Бизнес

На кинорынке Каннского международного кинофестиваля состоится два рыночных показа комедию режиссера Аркадия Непиталюк «Припутни», производством которой занималась компания Star Media при финансовой поддержке Госкино. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Его производство уже завершилось - 26 апреля Госкино приняло ленту. "На просмотре присутствовали, кроме сотрудников и экспертов Госкино, авторы, актеры и съемочная группа фильма, а также приглашенные продюсером и режиссером неравнодушные граждане, так что это было похоже на небольшую репетицию премьеры. Фильм понравился всем, я сам слышал, как смеялись присутствовавшие кинокритики", - рассказал глава ведомства Филипп Ильенко.

Напомним, проект фильма «Припутни» стал одним из победителей Восьмого питчинга Госкино и получил государственную финансовую поддержку в размере почти 4,288 млн грн. Общий бюджет картины составил 8,575 млн грн. Для Непиталюка лента стал дебютом в полном метре.

Авторами сценария являются Аркадий Непиталюк и Роман Горбик, продюсеры - Юрий Минзянов и Влад Ряшин. В кинотеатральный прокат фильм выйдет 28 сентября.



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