ТЕЛЕКРИТИКА

Стало известно, сколько зрителей досматривают сериалы до конца

Бизнес

Специалисты онлайн-кинотеатра ivi выяснили, что лишь треть зрителей досматривают сериалы до конца.


«Шерлок», «Друзья», «Во все тяжкие», «Теория большого взрыва», «Фарго», «Мир дикого запада» – сериалы, которые завоевали полную любовь аудитории. 88% зрителей ситкома «Друзья» и 86% зрителей сериала «Во все тяжкие» не остановились на просмотре первой серии.

Российские сериалы «Девочки не сдаются», «Психологини», «Тайны следствия», «Ищейка» и «Карпов» также являются лидерами просмотров.

Заметим, что 63% зрителей не желают досматривать сериалы до конца. Это объясняется не только низким интересом к сериалу, но и количеством серий. Чаще всего досматривают сериалы, количество серий которых равняется не больше десяти в сезоне.

Примерами таких сериалов являются «Рассказ служанки», «Молодой Папа», «Хорошая борьба», «Табу», «Sпарта».

Фантастика, ситкомы и детективы максимально вовлекают своего зрителя. Видео этих жанров досматривает до конца 30%. Менее интересный жанр – исторический. Подобные драмы и сериалы вызывают слабое привыкание, и половина зрителей не досматривает фильм или сериал до конца.

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