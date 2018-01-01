Стало известно, сколько в этом году потратят на digital-маркетинг

На цифровой маркетинг в США и Великобритании в этом году потратили на 44% больше, чем в прошлом – почти $52 млрд.

Если брать показатели по отрасли, то в 2017 рекламодатели тратили на диджитал-форматы лишь 16% от общего рекламного бюджета. В этом году число увеличилось до 23%.

Благодаря новым каналам коммуникации, как отмечают в Reuters, крупнейшие мировые рекламодатели предпочитают действовать напрямую через цифровые платформы, не прибегая к услугам посредников.

Ранее мы писали о том, что во втором квартале 2018 года компании потратили на мобильную видеорекламу на 239% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. На рекламу в мобильных приложениях затраты за этот период выросли на целых 688% по сравнению с 2017-м. В общем на все виды мобильной рекламы, включая видеоформат, во втором квартале 2018 года потратили на 25% больше, чем за второй квартал 2017-го.