Стало известно, кто временно заменит Баранову в «1+1 медиа»

Одновременно с этим для улучшения операционной эффективности компания поменяет структуру «1+1 Продакшн». Для этого создадут три самостоятельных управления: Управление производства больших развлекательных шоу во главе с Владимиром Завадюком; Управление производства художественных (fiction) проектов с Кристиной Шкабар во главе; Управление производства нехудожественных (non-fiction) проектов под руководством Акима Галимова. Управление технической поддержки и пост-продакшн, которое возглавит Ольга Михальченко. Оно будет подчинено непосредственно генеральному продюсеру «1+1 Продакшн».

Поиски генерального продюсера «1+1 Продакшн» все еще продолжаются.

Напомним, с 31 октября Виктория Баранова после 15 лет плодотворного сотрудничества ушла с поста генерального продюсера «1+1 Продакшн». За время руководства Виктории удалось запустить собственное сериальное производство, закрепить новаторство в производстве реалити и скриптед-реалити, а также крупных развлекательных шоу, таких как «Голос країни», «Танці з зірками», «Голос. Діти», «Маленькі гіганти».