Стала известна дата премьеры нового сезона «Рассмеши комика» на «1+1»

В эту субботу на канале «1+1» стартует новый, 14-й по счету сезон «Рассмеши комика». На этот раз побороться за главный приз – 50 тысяч гривен – съедутся юмористы из 7 стран. К слову, впервые за все сезоны проекта специально ради участия в шоу в Украину приедут ребята из Грузии и, кстати, не с пустыми руками. Один из участников торжественно вручит Владимиру Зеленскому, Евгению Кошевому и ведущему Игорю Ласточкину по бутылке настоящей грузинской чачи.

Съемки новых выпусков проходили в Киеве пару недель назад, и, по словам членов съемочной группы, состав участников в этом сезоне очень сильный.

"В этот раз у нас беспрецедентный призовой фонд, юмористы смогли рассмешить комиков почти на 1 миллион гривен", – говорят создатели проекта.

В 14-м сезоне впервые появятся победители детского «Рассмеши комика». Один из них – Кирилл Мазур, который однажды уже сумел рассмешить Зеленского и Кошевого, за что получил 10 тысяч гривен. Также можно будет увидеть участников «Лиги смеха» – представителей команд «Крупа», «Стояновка» и «Николь Кидман».

Новый сезон как обычно начнется с супер-игры, с супер призом 100 000 гривен. В ней будут принимать участие победители прошлого сезона.

Фото: пресс-служба телеканала «1+1»



