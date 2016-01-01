США убрали Ex.ua из черного списка

Аппарат представителя США на торговых переговорах в ранге члена кабинета (USTR) представил свежий доклад об интеллектуальном пиратстве и обновленный черный список порталов, сообщает ТАСС.

Так, в список вошли, в частности, социальная сеть «Вконтакте», которая "способствует распространению материалов, нарушающих авторские права", книжные сайты Bookfi и Libgen, сайт звукозаписей MP3VA.com, который, согласно докладу, базируется в Украине и России, игровой сайт Myegy.to, Rutracker.org, китайская электронная коммерческая платформа Taobao.com (принадлежит Alibaba Group ) и др.

Одним из «потенциально позитивных событий» последнего времени американские специалисты назвали сделанное украинским сервисом Ex.ua объявление о том, что он закрывается. В связи с этим они исключили ресурс из своего перечня «печально известных рынков». При этом эксперты предупредили, что в случае невыполнения своего обещания Ex.ua может быть возвращен в этот список в следующем году".

Кроме того, американские эксперты отметили, что в Украине до сих пор не принят закон о борьбе с сетевым пиратством, несмотря на неоднократное выдвижение соответствующих инициатив.

Отметим, включение в американский черный список никаких юридических последствий не влечет, но привлекает необходимое внимание рынков и властей, которые могут принимать собственные меры.

Напомним, в середине ноября 2016 года Ex.ua объявил, что прекращает работу. Это произошло сразу после закрытия киберполицией группы онлайн-кинотеатров FS. Владельцы Ex.ua решили продать домен сервиса за $1 млн.