США могут лишить Украину преференций из-за пиратства

Международный альянс интеллектуальной собственности (IIPA) обратился в Торговую палату США с просьбой снять с Украины преференции беспошлинного ввоза отдельных групп товаров из-за высокого уровня пиратства.

Как сообщает LB.ua, об этом на круглом столе в Институте Горшенина рассказал народный депутат Николай Княжицкий. "Мы получили отчет этого альянса - IIPA. Предлагается признать для Украины приоритетным введение мер, предусмотренных законом 3081-д (о поддержке кинематографа, ветирован президентом. - Ред.). Предлагается ввести ответственность за камкординг (видеопиратство. - Ред.), предусмотренную законом 3081-д", - сказал он.

Однако в результате отсутствия должного законодательства, отметил нардеп, в Украине процветает онлайн-пиратство, против которого нет эффективных механизмов борьбы. "Хотя есть позитивные факторы вроде закрытия EX.ua и FS.to, но этого явно недостаточно, и эти закрытия не были результатом изменения законодательства. В течение 2016 года никаких законодательных изменений в сфере защиты авторских прав осуществлено не было", - уточнил Княжицкий.

В случае отсутствия какого-либо прогресса в сфере интеллектуальной собственности IIPA рекомендует правительству США отменить преференции, предоставленные Украине на основании общей системы преференций.

Напомним, США ежегодно составляют так называемый «список 301» - перечень стран, нарушающих права на интеллектуальную собственность. В зависимости от степени тяжести проступка, страны-нарушители попадают в одну из трех категорий: Watch list (страны под наблюдением), Priority watch list (страны под первоочередным контролем),или же Priority foreign country (приоритетная страна).Попадание в последнюю группу чревато торговыми санкциями.

Согласно отчету Special 301 Report, обнародованному в 2016 году, Украина попала в семерку самых пиратских стран мира. Таким образом, наша страна по-прежнему остается в категории Priority Watch List, куда попала в 2013-м. Основные причины: недобросовестное и непрозрачное администрирование авторских отчислений; широкое использование нелицензионного программного обеспечения правительственными учреждениями; неудачные попытки ввести ответственность за нарушение авторских прав в отношении третьих лиц, в частности интернет-провайдеров.