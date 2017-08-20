ТЕЛЕКРИТИКА

«Срочные новости»: YouTube запускает новый раздел

Бизнес

Видеохостинг YouTube уже начал показывать части пользователей специальный раздел «Срочные новости». Таким образом, компания продолжает настраивать плейлисты для тех, кто имеет зарегистрированный аккаунт в Google. Платформа постепенно переходит от чисто пользовательских видео к медиаконтенту. Об этом сообщает Vedomosti.ru.

Пока непонятно, каким образом Google отбирает новости для этой страницы – по рейтингу или вручную.

Запуск рубрики «Срочные новости» может привести к созданию партнерских проектов Google с различными крупными каналами новостей.

Фото: sm.pcmag.com

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