Среди молодежи стало модно иметь подписку на печатное СМИ: Reuters Institute

Многочисленные скандалы с фейковыми новостями спровоцировали совершенно неожиданный положительный эффект для традиционных печатных СМИ. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на исследование Reuters Institute.
Согласно результатам исследования, на 7% выросла платная подписка на новости в США.В Британии ситуация менее оптимистическая: лишь 6% взрослых читателей платят за чтение новостей в интернете, это один из самых низких показателей в Европе, а большинство жителей страны в возрасте до 35 лет предпочитают получать информацию из телепрограмм и соцсетей.
Остальные же тенденции довольно положительные для медиа: так, 98% молодежи в Британии читают газеты, как на бумаге, так и в интернете. Это поколение составляет 40% читателей интернет-версий традиционных СМИ.
В США же из-за тирад президента Дональда Трампа о «фейковых новостях» количество подписок на издания резко взлетели. Например, подписка на аналитический еженедельник The New Yorker выросла за год на 109% в возрастной группе от 18 до 34 лет, а на старейший аналитический ежемесячный журнал The Atlantic подписалось на 130% больше молодежи (18-24 года).Растут продажи подписок и у The Economist, The Wall Street Journal, The New York Times, Washington Post – именно тех изданий, которых Трамп называет распространителями фейков.
Согласно общенациональному опросу в США, более 25% нынешних подписчиков приняли решение платить за новости, потому что "хотят помочь финансировать журналистику". Такжемолодые люди признаются, что трудности с верификацией статей, циркулирующих в интернете, заставили их платить за авторитетную журналистику.
Как отмечает Times, наличие подписки на новости стало новой модой среди молодежи, которая считает себя гражданами мира, для них становится все более важным ассоциировать себя с той или иной системой ценностей в современном политическом климате.