Среди молодежи стало модно иметь подписку на печатное СМИ: Reuters Institute

Многочисленные скандалы с фейковыми новостями спровоцировали совершенно неожиданный положительный эффект для традиционных печатных СМИ. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на исследование Reuters Institute.

Согласно результатам исследования, на 7% выросла платная подписка на новости в США.В Британии ситуация менее оптимистическая: лишь 6% взрослых читателей платят за чтение новостей в интернете, это один из самых низких показателей в Европе, а большинство жителей страны в возрасте до 35 лет предпочитают получать информацию из телепрограмм и соцсетей.