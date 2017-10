Среди молодежи стало модно иметь подписку на печатное СМИ: Reuters Institute

Остальные же тенденции довольно положительные для медиа: так, 98% молодежи в Британии читают газеты, как на бумаге, так и в интернете. Это поколение составляет 40% читателей интернет-версий традиционных СМИ.

В США же из-за тирад президента Дональда Трампа о «фейковых новостях» количество подписок на издания резко взлетели. Например, подписка на аналитический еженедельник The New Yorker выросла за год на 109% в возрастной группе от 18 до 34 лет, а на старейший аналитический ежемесячный журнал The Atlantic подписалось на 130% больше молодежи (18-24 года).Растут продажи подписок и у The Economist, The Wall Street Journal, The New York Times, Washington Post – именно тех изданий, которых Трамп называет распространителями фейков.