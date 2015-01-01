Спутниковые каналы FilmUaDrama и Bolt будут вещать в Молдове

"Это очень важный и ответственный момент для нас, ведь Молдова стала первой страной нашей «экспансии», однако точно не последней", – отмечает директор по управлению и координации платных каналов и digital-контента компании Виктор Шкробот.

В свою очередь, генеральный продюсер телеканалов Star Media и исполнительный директор телеканала Bolt Алексей Шульдешов отметил, что создавая канал они хотели завоевать мировой телерынок.

"Первый шаг сделан. Детективные и военные сериалы всегда были сильной стороной Star Media и тот факт, что наш канал смотрят не только в Украине, подтверждает это. Для построения дальнейшей стратегии развития канала нам также важно и необходимо изучение аудитории ближнего зарубежья", – рассказал он.

В октябре 2015 начал работу первый спутниковый канал украинских сериалов – FilmUaDrama , основанный на контенте производства Film.ua Group. В июне 2016 года начал вещание спутниковый канал Bolt.

Кроме украинских фильмов и сериалов, программная концепция предусматривает циклы развлекательных и тематических программ, связанных с кино и телепроизводством, интервью с известными актерами, а также истории со съемочных площадок.