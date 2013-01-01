Спецпроекты и Paywall: как сегодня зарабатывают СМИ

Сколько составляет средний чек по спецпроектам на украинском медиарынке, как Republic перешел на подписную модель и в чем проблемы KyivPost.
Состоялась первая встреча дискуссионного клуба Centre for Excellence in Economic Journalism at Kyiv School of Economics на тему «Какая бизнес-модель позволит содержать качественную журналистику». Олег Иванцов (ЛІГА.nет), Максим Кашулинский (Republic) и Ольга Руденко (KyivPost.com) отвечали на вопрос, может ли независимое СМИ быть качественным и прибыльным в Украине.
Олег Иванцов, главный редактор ЛІГА.nет
Стоимость баннерной рекламы снижается, и эта тенденция продолжается. Хорошо растут спецпроекты. У меня такое ощущение, что рекламодатели распробовали их и востребованы сейчас все форматы: от лонгридов до интерактивов. Мы наблюдаем взрывообразный рост в этом плане. Пока это не перекрывает падение медийной рекламы. Как ни странно, хорошая динамика роста у маркированного пиара и пресс-релизов. Это говорит о том, что без «джинсы» можно прожить. Несмотря на то, что растет доля мобильного трафика, пока рано говорить о серьезном росте мобильной рекламы.
В сентябре 2013 года наша посещаемость составляет 2,7 млн в месяц, сейчас это 3-3,4 млн. Пиковые показатели были, конечно, в августе-сентябре 2014 года – 7-8 млн. Мы все помним, какие тогда были события: Иловайск и Минские соглашения. Очень важно качество материалов. Доля прямого трафика у нас – 50%. Еще четверть – социальные сети.
«Сейчас средний чек по рынку на спецроекты – 50 тыс. грн»
По итогам наших спецпроектов мы слышим очень хорошие отзывы и реакцию на них. Целью одного из недавних было привлечение новых клиентов для рекламодателя. В результате они получили более тысячи контактов, что в четыре раза больше, чем у ближайшего конкурента. Это объясняется тем, что мы не пользуемся покупным трафиком. Смысла в этом нет, ведь он очень низкого качества. Подобные пользователи проводят на странице менее 30 секунд.
Дальше мешает развиваться в первую очередь экономическая ситуация. Пока не возобновится экономический рост, цены на рекламу расти не будут. Сейчас, например, средний чек по рынку на спецроекты – 50 тыс. грн. У нас это намного дороже, но все-равно это смешные цифры.
Максим Кашулинский, главный редактор Republic
Основная часть нашего дохода – это paywall. Мы начали говорить о том, что неплохо бы перейти на подписную модель с рекламной еще в 2013 году. Тогда мы увидели, что рекламный рынок меняется, и рекламодатели перераспределяют свои бюджеты в сторону автоматической рекламы, которая лучше работает на крупных площадках. Есть публичная информация, что 90% рекламных доноров уходят к Google или Facebook. В такой перспективе мы не видели рекламного будущего для маленьких и средних площадок и понимали, что будет сокращаться стоимость рекламы.
Поэтому решили подстраховаться и завести еще один канал монетизации, которым стал для нас paywall.
«Первые месяцы процесс шел очень медленно, пока мы не решили, что нужно закрывать максимальное количество статей»
Было три момента, которые заставили нас поверить в то, что paywall работает:
1. В какой-то день мы решили, что закроем достаточно большое количество статей, подготовили специально много хороших материалов для этого и увидели, что люди подписываются гораздо лучше, чем в предыдущие дни. Мы увидели, что хорошие статьи приносят доход. Это был первый сигнал, что мы поступаем правильно.
2. В декабре 2014 года был кризис, и мы закрывали еще больше материалов, а люди интересовались, что происходит с валютным рынком и финансами. Это тоже подстегнуло интерес к нашим материалам и стало еще одним всплеском новых подписчиков. Мы в начале для себя поставили цифру, что было бы хорошо зарабатывать один миллион рублей в месяц с paywall.
3. На новогодних каникулах, в самый мертвый сезон для продажи рекламы, мы подготовили несколько статей, которые были ранее закрыты, и публиковали их в течение нескольких дней. В этот момент мы заметили, что тот самый миллион рублей можно зарабатывать не только в месяц, но и в неделю.
«Читатели покупают возможность общения с умными людьми и соприкосновения с умным контентом»
После этих трех событий мы поняли, что находимся на верном пути, и окончательно решили вопросы с авторами. Ведь изначально многие из них не хотели писать для подписной модели и постоянно происходил процесс торга. К январю-февралю 2015 мы стали закрывать все статьи. Таким образом, через год у нас стало 10 тыс. подписчиков, а еще через полгода – 20 тысяч. Так мы догнали газету «Ведомости», которая работала с подписчиками уже несколько лет. Но сейчас мы не очень сильно продвинулись и немножко топчемся на одном месте. При этом, с конца 2014 года мы самоокупаемые, впервые с начала создания издания. Инвестор больше не вкладывает деньги в наше развитие.
Мы поняли, что люди покупают возможность общения с умными людьми и соприкосновения с умным контентом. Мы видим, что если есть интересная история, то люди покупают и ее. Paywall подталкивает нас к тому, чтобы контент был качественным, потому что мы несем ответственность за то, что пишем.
Ольга Руденко, редактор газеты KyivPost
У нас есть два продукта – это газета, которая выходит раз в неделю и распространяется практически только в Киеве. Есть еще точки во Львове и Одессе, но их мало. Второй – это сайт, который в основном читается за рубежом. Таким образом, два наших продукта направлены на разную аудиторию. При этом, основной доход мы получаем в Украине от рекламы в газете.
Наша проблема в том, что у нас нишевое медиа и мы пишем только по-английски для людей, которые живут на Западе и почему-то хотят что-то знать об Украине. Их количество ограничено и мы постоянно упираемся в потолок.
«Сейчас нам не хватает денег до самоокупаемости»
Поэтому мы решили, что нужно пробовать paywall. В 2012 году мы начали с ним заигрывать. Реклама с такой посещаемостью не может ничего нормального принести. В течение двух лет мы несерьезно им занимались и получали очень маленькие цифры по подписке. Полностью перешли на него в конце 2016 года.
Сейчас 90% контента на сайте – paywall. У нас есть два типа подписки: годовая ($60) и месячная ($5). За последний год мы собрали чуть меньше тысячи годовых подписок, что в раз пять меньше, чем мы хотели видеть. Тем не менее, мы не умираем, ведь у нас довольно дифференцированный доход. У нас остается реклама в принте и ивенты, которых мы проводим очень много. Это третий показатель по нашим доходам: после сайта и газеты. Нам не хватает до окупаемости, мы не выходим в плюс, и собственник дает нам дотации.