ТЕЛЕКРИТИКА

Спецпроекты и Paywall: как сегодня зарабатывают СМИ

Опыт ЛІГА.nет, Republic и KyivPost

Бизнес

Сколько составляет средний чек по спецпроектам на украинском медиарынке, как Republic перешел на подписную модель и в чем проблемы KyivPost.


Состоялась первая встреча дискуссионного клуба Centre for Excellence in Economic Journalism at Kyiv School of Economics на тему «Какая бизнес-модель позволит содержать качественную журналистику». Олег Иванцов (ЛІГА.nет), Максим Кашулинский (Republic) и Ольга Руденко (KyivPost.com) отвечали на вопрос, может ли независимое СМИ быть качественным и прибыльным в Украине.

Олег Иванцов, главный редактор ЛІГА.nет

Фото здесь и далее: Ната Боровик

Стоимость баннерной рекламы снижается, и эта тенденция продолжается. Хорошо растут спецпроекты. У меня такое ощущение, что рекламодатели распробовали их и востребованы сейчас все форматы: от лонгридов до интерактивов. Мы наблюдаем взрывообразный рост в этом плане. Пока это не перекрывает падение медийной рекламы. Как ни странно, хорошая динамика роста у маркированного пиара и пресс-релизов. Это говорит о том, что без «джинсы» можно прожить. Несмотря на то, что растет доля мобильного трафика, пока рано говорить о серьезном росте мобильной рекламы.

В сентябре 2013 года наша посещаемость составляет 2,7 млн в месяц, сейчас это 3-3,4 млн. Пиковые показатели были, конечно, в августе-сентябре 2014 года – 7-8 млн. Мы все помним, какие тогда были события: Иловайск и Минские соглашения. Очень важно качество материалов. Доля прямого трафика у нас – 50%. Еще четверть – социальные сети.

«Сейчас средний чек по рынку на спецроекты – 50 тыс. грн»

По итогам наших спецпроектов мы слышим очень хорошие отзывы и реакцию на них. Целью одного из недавних было привлечение новых клиентов для рекламодателя. В результате они получили более тысячи контактов, что в четыре раза больше, чем у ближайшего конкурента. Это объясняется тем, что мы не пользуемся покупным трафиком. Смысла в этом нет, ведь он очень низкого качества. Подобные пользователи проводят на странице менее 30 секунд.

Дальше мешает развиваться в первую очередь экономическая ситуация. Пока не возобновится экономический рост, цены на рекламу расти не будут. Сейчас, например, средний чек по рынку на спецроекты – 50 тыс. грн. У нас это намного дороже, но все-равно это смешные цифры.

Максим Кашулинский, главный редактор Republic

Основная часть нашего дохода – это paywall. Мы начали говорить о том, что неплохо бы перейти на подписную модель с рекламной еще в 2013 году. Тогда мы увидели, что рекламный рынок меняется, и рекламодатели перераспределяют свои бюджеты в сторону автоматической рекламы, которая лучше работает на крупных площадках. Есть публичная информация, что 90% рекламных доноров уходят к Google или Facebook. В такой перспективе мы не видели рекламного будущего для маленьких и средних площадок и понимали, что будет сокращаться стоимость рекламы.

Поэтому решили подстраховаться и завести еще один канал монетизации, которым стал для нас paywall.

«Первые месяцы процесс шел очень медленно, пока мы не решили, что нужно закрывать максимальное количество статей»

Мы установили его 1 июня 2014 года. Было очень страшно потерять аудиторию, авторов, рекламодателей, поэтому первые статьи публиковали очень осторожно. Сначала закрывали лишь несколько материалов в неделю – около 5-7. Первые месяцы процесс шел очень медленно, до тех пор пока ближе к концу осени не решили, что нужно закрывать максимальное количество статей.

Было три момента, которые заставили нас поверить в то, что paywall работает:

1. В какой-то день мы решили, что закроем достаточно большое количество статей, подготовили специально много хороших материалов для этого и увидели, что люди подписываются гораздо лучше, чем в предыдущие дни. Мы увидели, что хорошие статьи приносят доход. Это был первый сигнал, что мы поступаем правильно.

2. В декабре 2014 года был кризис, и мы закрывали еще больше материалов, а люди интересовались, что происходит с валютным рынком и финансами. Это тоже подстегнуло интерес к нашим материалам и стало еще одним всплеском новых подписчиков. Мы в начале для себя поставили цифру, что было бы хорошо зарабатывать один миллион рублей в месяц с paywall.

3. На новогодних каникулах, в самый мертвый сезон для продажи рекламы, мы подготовили несколько статей, которые были ранее закрыты, и публиковали их в течение нескольких дней. В этот момент мы заметили, что тот самый миллион рублей можно зарабатывать не только в месяц, но и в неделю.

«Читатели покупают возможность общения с умными людьми и соприкосновения с умным контентом»

После этих трех событий мы поняли, что находимся на верном пути, и окончательно решили вопросы с авторами. Ведь изначально многие из них не хотели писать для подписной модели и постоянно происходил процесс торга. К январю-февралю 2015 мы стали закрывать все статьи. Таким образом, через год у нас стало 10 тыс. подписчиков, а еще через полгода – 20 тысяч. Так мы догнали газету «Ведомости», которая работала с подписчиками уже несколько лет. Но сейчас мы не очень сильно продвинулись и немножко топчемся на одном месте. При этом, с конца 2014 года мы самоокупаемые, впервые с начала создания издания. Инвестор больше не вкладывает деньги в наше развитие.

Мы поняли, что люди покупают возможность общения с умными людьми и соприкосновения с умным контентом. Мы видим, что если есть интересная история, то люди покупают и ее. Paywall подталкивает нас к тому, чтобы контент был качественным, потому что мы несем ответственность за то, что пишем.

Ольга Руденко, редактор газеты KyivPost

У нас есть два продукта – это газета, которая выходит раз в неделю и распространяется практически только в Киеве. Есть еще точки во Львове и Одессе, но их мало. Второй – это сайт, который в основном читается за рубежом. Таким образом, два наших продукта направлены на разную аудиторию. При этом, основной доход мы получаем в Украине от рекламы в газете.

Наша проблема в том, что у нас нишевое медиа и мы пишем только по-английски для людей, которые живут на Западе и почему-то хотят что-то знать об Украине. Их количество ограничено и мы постоянно упираемся в потолок.

«Сейчас нам не хватает денег до самоокупаемости»

Поэтому мы решили, что нужно пробовать paywall. В 2012 году мы начали с ним заигрывать. Реклама с такой посещаемостью не может ничего нормального принести. В течение двух лет мы несерьезно им занимались и получали очень маленькие цифры по подписке. Полностью перешли на него в конце 2016 года.

Сейчас 90% контента на сайте – paywall. У нас есть два типа подписки: годовая ($60) и месячная ($5). За последний год мы собрали чуть меньше тысячи годовых подписок, что в раз пять меньше, чем мы хотели видеть. Тем не менее, мы не умираем, ведь у нас довольно дифференцированный доход. У нас остается реклама в принте и ивенты, которых мы проводим очень много. Это третий показатель по нашим доходам: после сайта и газеты. Нам не хватает до окупаемости, мы не выходим в плюс, и собственник дает нам дотации.

Нам очень сильно нужно вложиться в техническую составляющую, у нас сейчас плохой сайт и мы прокляты в этом смысле. Мы почему-то подумали, что можем делать paywall на текущих мощностях и просто собирать деньги. Оказалось, что есть куча багов, которые все обрезают. Плюс есть проблемы с платежной системой. Нам еще нужен отдел маркетинга, потому что сейчас подпиской у нас занимается полтора человека, и это катастрофически мало. Если мы хотим заработать на paywall, нам нужно научиться его нормально продавать.

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