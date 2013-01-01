Спецпроекты и Paywall: как сегодня зарабатывают СМИ

Было три момента, которые заставили нас поверить в то, что paywall работает:

1. В какой-то день мы решили, что закроем достаточно большое количество статей, подготовили специально много хороших материалов для этого и увидели, что люди подписываются гораздо лучше, чем в предыдущие дни. Мы увидели, что хорошие статьи приносят доход. Это был первый сигнал, что мы поступаем правильно.

2. В декабре 2014 года был кризис, и мы закрывали еще больше материалов, а люди интересовались, что происходит с валютным рынком и финансами. Это тоже подстегнуло интерес к нашим материалам и стало еще одним всплеском новых подписчиков. Мы в начале для себя поставили цифру, что было бы хорошо зарабатывать один миллион рублей в месяц с paywall.

3. На новогодних каникулах, в самый мертвый сезон для продажи рекламы, мы подготовили несколько статей, которые были ранее закрыты, и публиковали их в течение нескольких дней. В этот момент мы заметили, что тот самый миллион рублей можно зарабатывать не только в месяц, но и в неделю.