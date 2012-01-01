Создатели Instagram покинули империю Цукерберга

Систром, главный исполнительный директор Instagram, и Кригер, главный технический директор, сообщили о своем решении покинуть компанию Марка Цукерберга в интервью NYT в понедельник, 24 сентября.

По словам инсайдеров, поводом для ухода стало несогласие создателей приложения с политикой Марка Цукерберга и переменами, которые он внедряет (к примеру, новые способы комментирования постов).

Это не первый уход руководителя дочерней компании из Facebook. В этом году гендиректор приложения WhatsApp (которое было куплено Facebook в 2014 году за $19 млрд) Ян Кум покинул компанию из-за разногласий с новым руководством по поводу стратегии развития мессенджера.

Теперь 34-летний Кевин Систром и 32-летний Майк Кригер, которые познакомились в 2010 году и тогда же запустили проект, заявляют, что готовы «к следующей главе».

«Мы планируем взять перерыв, чтобы вновь пробудить свою любознательность и креативность», – рассказали они в интервью The New York Times.

Марк Цукерберг, главный исполнительный директор Facebook, пожелал коллегам всего наилучшего.

Напомним, Facebook приобрел Instagram в 2012 году за $1 млрд, когда аудитория соцсети насчитывала около 30 миллионов человек. На сегодняшний день количество пользователей приложения Instagram превышает один миллиард.

Фото: Getty Images