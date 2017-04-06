Создатели фейков по-прежнему зарабатывают на крупных рекламных сетях

Новостная интернет медиакомпания BuzzFeed опубликовала диаграмму, которая показывает, что сайты, производящие фейковые новости, по-прежнему зарабатывают на крупных рекламных сетях, в том числе активно участвуя в программе Google AdSense, сообщает издание «Мы и Жо».
Для этого журналисты BuzzFeed в марте исследовали свыше 100 сайтов, где были замечены фейки и составили таблицу рекламных сетей. Они также отдельно пометили сатирические сайты, а затем обратились к рекламным сетям.
Так, в сети Revcontent, которая возглавляет рейтинг сказали, что сеть отвечает отказом на 94% заявок. При этом ее представители отказались комментировать содержимое сайтов из таблицы, где показываются объявления из Revcontent. В Earnify отметили, что больше беспокоятся о трафике, чем о содержимом. В Taboola и Google считают фейковые сайты сатирическими.
BuzzFeed пришло к выводу, что хотя представители рекламных сетей формально поддержали борьбу с фейками, на деле нечистым на руку издателям по-прежнему легко найти источник заработка — для этого надо лишь регулярно менять рекламные сети и переезжать с одного домена на другой.
Напомним, после начала борьбы с распространителями фейковых новостей в ноябре 2016 года Google сообщил, что по состоянию на январь 2017-го отключил от рекламного сервиса компании AdSense около 200 изданий, лишив их доходов. Позже компания анонсировала изменения в политике размещения рекламы, в частности запрет рекламы на страницах с неприемлемым контентом.
Фото: Flickr.com / brionv
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