Создатели фейков по-прежнему зарабатывают на крупных рекламных сетях

Так, в сети Revcontent, которая возглавляет рейтинг сказали, что сеть отвечает отказом на 94% заявок. При этом ее представители отказались комментировать содержимое сайтов из таблицы, где показываются объявления из Revcontent. В Earnify отметили, что больше беспокоятся о трафике, чем о содержимом. В Taboola и Google считают фейковые сайты сатирическими.

BuzzFeed пришло к выводу, что хотя представители рекламных сетей формально поддержали борьбу с фейками, на деле нечистым на руку издателям по-прежнему легко найти источник заработка — для этого надо лишь регулярно менять рекламные сети и переезжать с одного домена на другой.

Напомним, после начала борьбы с распространителями фейковых новостей в ноябре 2016 года Google сообщил, что по состоянию на январь 2017-го отключил от рекламного сервиса компании AdSense около 200 изданий, лишив их доходов. Позже компания анонсировала изменения в политике размещения рекламы, в частности запрет рекламы на страницах с неприемлемым контентом.

Фото: Flickr.com / brionv