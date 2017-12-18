Создатель порнокриптовалюты сбежал с деньгами инвесторов

Джонатан Лукас, глава компании Fantasy Market, исчез в неизвестном направлении с деньгами четырех инвесторов.
Куда сбежал Джонатан Лукас – неизвестно, но четыре инвестора компании Fantasy Market, которая занималась созданием криптовалюты для оплаты порностримингов, сообщили, что он не смог выплатить им сумму инвестиций. «Джонатан Лукас (скорее всего, псевдоним) обманул нас и исчез с криптовалютой», – пожаловался разгневанный инвестор газете New York Post.
Один из инвесторов все-таки получил назад свои деньги. Правда, он очень расстроился из-за того, что возвращенная сумма оказалась равнозначной сумме вложенной. «С тех пор как цена биткона выросла втрое, они оставили себе оставшуюся часть моего вклада, по сути украв у меня довольно много денег», – пожаловался инвестор.
Криптовалюта FM создавалась специально для оплаты просмотров порнографических видео в режиме онлайн. Джонатан Лукас в своем инвестиционном плане утверждал, что собирался собрать около $25 млн. В ноябре он сообщил репортеру NY Post, что собрал чуть меньше $2 млн. Итоговая сумма, с которой скрылся хитрый предприниматель, не известна.