Создатель порнокриптовалюты сбежал с деньгами инвесторов

Куда сбежал Джонатан Лукас – неизвестно, но четыре инвестора компании Fantasy Market, которая занималась созданием криптовалюты для оплаты порностримингов, сообщили, что он не смог выплатить им сумму инвестиций. «Джонатан Лукас (скорее всего, псевдоним) обманул нас и исчез с криптовалютой», – пожаловался разгневанный инвестор газете New York Post.

Один из инвесторов все-таки получил назад свои деньги. Правда, он очень расстроился из-за того, что возвращенная сумма оказалась равнозначной сумме вложенной. «С тех пор как цена биткона выросла втрое, они оставили себе оставшуюся часть моего вклада, по сути украв у меня довольно много денег», – пожаловался инвестор.