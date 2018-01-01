Современные видеорегистраторы: больше, чем просто камеры

Видеорегистраторы необходимы для того, чтобы водитель мог обезопасить себя в случае ДТП: видеосъемка поможет полностью воссоздать картину происшествия. При этом сейчас данные устройства для автомобилей — нечто большее, чем простокамеры. И разнообразие функций — тому свидетельство.
Качество съемки и надежность модели — главные критерии выбора. Однозначно удачное приобретение — видеорегистраторы с высоким разрешением и расширенным функционалом, о которых положительно отзываются пользователи. Например,видеорегистратор Xiaomi на ALLO— это вариант, надежность которого не вызывает сомнений.
Если говорить об автомобильных регистраторах в целом, то стоит обратить внимание на такие полезные функции:
● встроенная GPS-навигация — позволит в случае аварии воссоздать не только визуальную картину, но и местоположение, также вы сможете просто делиться маршрутом поездки с друзьями;
● инфракрасная подсветка — помогает достичь качественной съемки даже в темное время суток и хорошо фиксирует лица;
● детектор движения — защищает от воров в то время, когда автомобиль припаркован;
● автоматический старт — удобная функция, благодаря которой видеозапись начинается сразу, когда заводится двигатель;
● видеорегистратор-зеркало заднего вида — экраны в данном случае встроены в зеркальную поверхность, съемка достаточно качественная, а камера не привлекает внимания.
Также к числу удобных функций можно добавить голосовые подсказки, возможность увеличения, улучшение качества съемки ночью и массу других полезных особенностей.
Часто кажется, что задачи автомобильных регистраторов предельно ясны: с помощью видеокамеры вы сможете зафиксировать все, что происходит на дороге. Но при этом важно уточнить список возможностей устройств.
Имея видеорегистратор, вы сможете в случае ДТП предъявить видеоподтверждение не только сотрудникам полиции, но и представителям страховых компаний. Также у вас появится возможность снять неправомерные действия представителей правоохранительных органов. Также видеосъемка позволяет предотвратить угон автомобиля или зафиксировать его попытку.