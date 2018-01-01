Современные видеорегистраторы: больше, чем просто камеры

Качество съемки и надежность модели — главные критерии выбора. Однозначно удачное приобретение — видеорегистраторы с высоким разрешением и расширенным функционалом, о которых положительно отзываются пользователи. Например,

— это вариант, надежность которого не вызывает сомнений.

Если говорить об автомобильных регистраторах в целом, то стоит обратить внимание на такие полезные функции:

● встроенная GPS-навигация — позволит в случае аварии воссоздать не только визуальную картину, но и местоположение, также вы сможете просто делиться маршрутом поездки с друзьями;

● инфракрасная подсветка — помогает достичь качественной съемки даже в темное время суток и хорошо фиксирует лица;

● детектор движения — защищает от воров в то время, когда автомобиль припаркован;

● автоматический старт — удобная функция, благодаря которой видеозапись начинается сразу, когда заводится двигатель;

● видеорегистратор-зеркало заднего вида — экраны в данном случае встроены в зеркальную поверхность, съемка достаточно качественная, а камера не привлекает внимания.

Также к числу удобных функций можно добавить голосовые подсказки, возможность увеличения, улучшение качества съемки ночью и массу других полезных особенностей.