ТЕЛЕКРИТИКА

Соведущими Майкла Щура в шоу «#@)₴?$0» стали Ярослава Кравченко и Дмитрий Щебетюк

Бизнес

В новом сезоне юмористически-аналитического шоу «#@)₴?$0», который ведет Майкл Щур на телеканале «UA:Перший», появилось еще двое ведущих – экс-журналистка Ярослава Кравченко и спортсмен Дмитрий Щебетюк.

Первый выпуск с ними вышел вчера, 8 октября.

Бизнес

«ЧереЩур», «Раздевалка» и др.: «UA:Перший» рассказал, что покажет в новом сезоне

Как известно, Ярослава Кравченко – основательница «Дикого театра». До этого она работала на телеканалах «1+1», «Украина», «Новом канале» редактором различных шоу. А Дмитрий Щебетюк – член Украинской паралимпийской сборной по стрельбе из лука и соучредитель общественной инициативы «Доступно.UA».

Кроме того, в каждом выпуске программы теперь будет музыкальный live: после короткого интервью украинские музыканты будут играть и петь прямо в студии.

Фото: Facebook Ярославы Кравченко

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Бизнес

Нацсовет хочет через суд лишить радиостанции UMH лицензий

Бизнес

Тигран Мартиросян ушел со «112 Украина» и «Голоса Столицы» ради NewsOne

Популярное на Телекритике



Дуся

Пикантная свадебная фотосессия голландских молодоженов стала вирусной

Дуся

Главред Playboy попытался помочь Виталию Козловскому в поисках девушки

Общество

Словарь современного журналиста

Дуся

Туристическая компания обратила негативные отзывы в рекламу отдыха