Соведущими Майкла Щура в шоу «#@)₴?$0» стали Ярослава Кравченко и Дмитрий Щебетюк

В новом сезоне юмористически-аналитического шоу «#@)₴?$0», который ведет Майкл Щур на телеканале «UA:Перший», появилось еще двое ведущих – экс-журналистка Ярослава Кравченко и спортсмен Дмитрий Щебетюк.
Первый выпуск с ними вышел вчера, 8 октября.
Как известно, Ярослава Кравченко – основательница «Дикого театра». До этого она работала на телеканалах «1+1», «Украина», «Новом канале» редактором различных шоу. А Дмитрий Щебетюк – член Украинской паралимпийской сборной по стрельбе из лука и соучредитель общественной инициативы «Доступно.UA».
Кроме того, в каждом выпуске программы теперь будет музыкальный live: после короткого интервью украинские музыканты будут играть и петь прямо в студии.
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