Соведущими Майкла Щура в шоу «#@)₴?$0» стали Ярослава Кравченко и Дмитрий Щебетюк

Как известно, Ярослава Кравченко – основательница «Дикого театра». До этого она работала на телеканалах «1+1», «Украина», «Новом канале» редактором различных шоу. А Дмитрий Щебетюк – член Украинской паралимпийской сборной по стрельбе из лука и соучредитель общественной инициативы «Доступно.UA».

Кроме того, в каждом выпуске программы теперь будет музыкальный live: после короткого интервью украинские музыканты будут играть и петь прямо в студии.

Фото: Facebook Ярославы Кравченко