SoundCloud нашел деньги для дальнейшего существования

Музыкальный сервис SoundCloud договорился о привлечении инвестиций, необходимых для дальнейшего существования, а также сменил генерального директора, сообщает vc.ru.

Инвесторами сервиса стали американский инвестбанк The Raine Group и сингапурский венчурный фонд Temasek. Объем инвестиций компания не раскрыла, но сооснователь и глава SoundCloud Алекс Льюнг отметил, что это крупнейший раунд финансирования в истории сервиса.

По информации издания Axios, руководство просило акционеров привлечь $169,5 млн, при этом сама компания сейчас оценивается в $150 млн. Ранее же оценка SoundCloud достигала $700 млн. По данным источника Reuters, компания получила от новых инвесторов $170 млн.

"Инвестиции обеспечат для SoundCloud сильное, независимое будущее, позволят финансировать развитие и продвижение основных инструментов, используемых миллионами звукорежиссеров, музыкантов, ди-джеев, продюсеров, лейблов и создателей подкастов", – говорят в компании.

Кроме того, сервис объявил, что Льюнг покинет должность гендиректора, сохранив пост главы правления. Его место займет экс-гендиректор видеосервиса Vimeo Керри Трейнор. К команде также присоединился еще один бывший руководитель Vimeo Майкл Вайсман – в качестве операционного директора.

Напомним, SoundCloud начал испытывать серьезные финансовые трудности еще со второй половины 2016 года. В январе 2017-го компания признала, что ей недостаточно собственных средств для продолжения деятельности до конца года. В марте SoundCloud привлек займ в размере $70 млн, а в июле сократил 40% штата, уволив 173 сотрудника ради сокращения расходов.

По собственным данным SoundCloud, его аудитория превышает 175 млн слушателей.