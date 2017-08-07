Соцсетями пользуется 40% населения Земли

Всего в мире насчитывается около 3,028 млрд уникальных пользователей социальных сетей. Это около 40% всего населения Земли (7,524 млрд). Как сообщает Apparat, такие данные приводятся в совместном отчете международного агенства We Are Social и компании Hootsuite.

Согласно исследованию, в период с апреля по август количество уникальных пользователей соцсетей каждый день увеличивалось примерно на миллион человек.