ТЕЛЕКРИТИКА

Соцсетями пользуется 40% населения Земли

Бизнес

Всего в мире насчитывается около 3,028 млрд уникальных пользователей социальных сетей. Это около 40% всего населения Земли (7,524 млрд). Как сообщает Apparat, такие данные приводятся в совместном отчете международного агенства We Are Social и компании Hootsuite.

Согласно исследованию, в период с апреля по август количество уникальных пользователей соцсетей каждый день увеличивалось примерно на миллион человек.

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Первое место в рейтинге соцсетей занимает Facebook с 2,047 млрд пользователей.

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Другие популярные социальные платформы также продемонстрировали значительный рост за последние несколько месяцев. В особенности – видеохостинг YouTube, который с 1,5 млрд уникальных пользователей поднялся на вторую позицию в рейтинге. Третье и четвертое места занимают WhatsApp и Facebook Messenger соответственно. Instagram находится на седьмой позиции, Twitter – на десятой.

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Напомним, согласно исследованию агентства Culumus Media, каждые 60 секунд интернет-пользователи проделывают огромное количество действий в сети: успевают просмотреть 4,1 млн роликов на YouTube, послать 15 тыс. гифок через Messenger и 900 тыс. раз войти в Facebook.

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