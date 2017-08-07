Соцсетями пользуется 40% населения Земли

Всего в мире насчитывается около 3,028 млрд уникальных пользователей социальных сетей. Это около 40% всего населения Земли (7,524 млрд). Как сообщает Apparat, такие данные приводятся в совместном отчете международного агенства We Are Social и компании Hootsuite.
Согласно исследованию, в период с апреля по август количество уникальных пользователей соцсетей каждый день увеличивалось примерно на миллион человек.
Другие популярные социальные платформы также продемонстрировали значительный рост за последние несколько месяцев. В особенности – видеохостинг YouTube, который с 1,5 млрд уникальных пользователей поднялся на вторую позицию в рейтинге. Третье и четвертое места занимают WhatsApp и Facebook Messenger соответственно. Instagram находится на седьмой позиции, Twitter – на десятой.
Напомним, согласно исследованию агентства Culumus Media, каждые 60 секунд интернет-пользователи проделывают огромное количество действий в сети: успевают просмотреть 4,1 млн роликов на YouTube, послать 15 тыс. гифок через Messenger и 900 тыс. раз войти в Facebook.
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