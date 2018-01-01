Соцсеть Ukrainians объявила о прекращении работы

Украинская социальная сеть Ukrainians, объявившая о своем создании в мае, прекращает работу. Об этом сообщила в своем Facebook ее соосновательница Александра Струмчинская.

"Меня поставили перед фактом, что разработка украинской социальной сети прекращается. Мне очень жаль. И я откровенно прошу прощения и благодарю всех пользователей, которые вместе со мной искренне верили в реализацию и успех этого проекта", – пишет она.

По словам Струмчинской, ее голоса не было достаточно, чтобы самостоятельно продолжать реализацию проекта. "Руководство компании разработчиков (StartupSoft, являющейся сооснователем соцсети. – ТК) отказалось не только от самостоятельной разработки, но и от возможности передать его любой другой стороне, которая могла бы помочь мне выполнить мое обещание", – добавила она.

Всего в соцсети Ukrainians зарегистрировалось около 397 тыс. пользователей.

Напомним, о начале работы по созданию украинской социальной сети Ukrainians ее основатели объявили в мае, после появления указа Петра Порошенко о блокировке в Украине российских соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Фото: Facebook Александры Струмчинской