Сотрудники «Радио Вести» уволились из-за разногласий с руководством

«Телекритика» разбиралась, почему одна из самых популярных разговорных радиостанций оказалась на грани выживания.
Сейчас в редакции радиостанции почти никого не осталось. Сначала компанию покинули три топ-менеджера, а за ними последовали и остальные. В эфире радио теперь звучат старые передачи.
Сразу три сотрудника «Радио Вести» на условиях анонимности рассказывают «Телекритике», что ушли из-за смены редакционной политики. По их словам, на прошлой неделе на встрече с руководством холдинга исполнительный директор Андрей Кошевой сообщил, что станция уходит в глубокую оппозицию и будет воевать с Нацсоветом. Например, журналистов попросили ходить на заседания регулятора и защищать там позицию радиостанции.
"Мы отказались, ведь это противоречит журналистским стандартам. Мы занимаемся журналистикой, а не войной с госорганами",— говорит бывший работник радиостанции.
До сих пор «Радио Вести» вещало в трех городах: в Киеве, Харькове и Днепре. Но на прошлой неделе Нацсовет лишил станциюлицензии в Харькове, а в эту пятницу, скорее всего, оставит ее и без киевской.«Вести» получили сразу несколько предупреждений: за нарушение программной концепции, пропаганду войны, выпуск программы с Татьяной Монтян (где звучали оскорбления в адрес участников Евромайдана) и за то, что радиостанция не предоставила Нацсовету запись эфира с экс-заместителем главы Администрации президента Андреем Портновым.
Руководство холдинга настаивает на том, что увольнения сотрудников произошли исключительно из-за действий Нацсовета. В комментарии «Телекритике» глава холдинга Ольга Семченко заявила, что это вынужденная мера, о которой сотрудников уведомили еще в конце прошлого года.
"Действия Нацсовета по отношению к «Радио Вести» привели к потере огромных рекламных бюджетов. И это тяжелейший удар по радио и нашему финансовому положению. Мы будем бороться. Как только победим, восстановим и штат, и все остальное. Пока что мы не имеем морального права держать огромное количество замечательных профессионалов", - говорит Семченко. Под борьбой она подразумевает законные методы и сохранение программной концепции согласно лицензии. По словам Семченко, уже подано заявление о том, что члены Нацсовета совершили уголовное преступление, также они ожидают ответ от ЕСПЧ.
"Является ли готовность защищать свой проект, который профессионально и с любовью создавался на протяжении трёх сложных лет, "нарушением журналистских стандартов" - решать, разумеется, каждому", - говорит Ольга Семченко, комментируя заявления бывших сотрудников.
Для реализации новой стратегии в радиостанции уже назначили нового руководителя - впрошлую пятницу исполнительный директор холдинга «Вести» Андрей Кошевой представил коллективунового директора по производству Юлию Кугитко.
Уволившиеся сотрудники утверждают, что это и было последней точкой, после которой многие приняли решение уволиться. "Мы тогда начали спрашивать, как будем работать, если отберут киевскую лицензию, будут ли новые программы, не начнут ли нам спускать сверху политические указания? Нам на эти вопросы так и не ответили. Поэтому мы решили попрощаться. Кошевой сказал, кто хочет работать дальше - остается, кто не хочет - пусть уходит", - рассказывает «Телекритике» бывший сотрудник «Радио Вести».
Сотрудники также говорят, что перед ними есть задолженность по заработной плате, однако рассчитаться руководство обещает в ближайшее время. Ряд известных ведущий уже покинули радиостанцию. В частности, это Микола Вересень, Дмитрий Тузов, Дмитрий Терешков и Константин Дорошенко, Андрей Алферов и другие.