Сотрудники «Радио Вести» уволились из-за разногласий с руководством

Сейчас в редакции радиостанции почти никого не осталось. Сначала компанию покинули три топ-менеджера, а за ними последовали и остальные. В эфире радио теперь звучат старые передачи.

Сразу три сотрудника «Радио Вести» на условиях анонимности рассказывают «Телекритике», что ушли из-за смены редакционной политики. По их словам, на прошлой неделе на встрече с руководством холдинга исполнительный директор Андрей Кошевой сообщил, что станция уходит в глубокую оппозицию и будет воевать с Нацсоветом. Например, журналистов попросили ходить на заседания регулятора и защищать там позицию радиостанции.

"Мы отказались, ведь это противоречит журналистским стандартам. Мы занимаемся журналистикой, а не войной с госорганами",— говорит бывший работник радиостанции.

До сих пор «Радио Вести» вещало в трех городах: в Киеве, Харькове и Днепре. Но на прошлой неделе Нацсовет лишил станциюлицензии в Харькове, а в эту пятницу, скорее всего, оставит ее и без киевской.«Вести» получили сразу несколько предупреждений: за нарушение программной концепции, пропаганду войны, выпуск программы с Татьяной Монтян (где звучали оскорбления в адрес участников Евромайдана) и за то, что радиостанция не предоставила Нацсовету запись эфира с экс-заместителем главы Администрации президента Андреем Портновым.