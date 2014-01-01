Сооснователь DreamKyiv – о том, почему издание меняет формат и что будет дальше

Сегодня, 8 февраля, на сайте DreamKyiv появилась новость, что издание меняет формат и переходит от новостей к лонгридам.

По словам сооснователя проекта Анны Устенко, решение о смене формата связано с тем, что страна и город меняются, поэтому формат и направление работы тоже должны трансформироваться. Теперь издание сосредоточится на больших текстах.

"Это успешные кейсы, ликбезы в формате вопросов/ответов, интервью, репортажи, спецпроекты. Тексты, которые помогут понять, каким должен быть Киев мечты, и как его таким сделать. Один из примеров – это наш спецпроект о микрорайонах Киева"

На первых этапах нового формата будут выходить один-два текста в неделю.

"DK сконцентрирует работу на деятельности общественной организации. И сайт отчасти будет площадкой для донесения ценностей организации", – рассказывает Устенко.

Назвать точную цифру сотрудников коллектива она пока не может, ведь участники будут задействованы в разных объемах. Тематика издания меняться не будет, но в дальнейшем акцент будет смещаться к более экспертной целевой аудитории, говорит Устенко.

Сайт DreamKyiv был создан в 2014 году. По словам создателей проекта, его идея состоит в том, чтобы помочь среднему классу Киева вернуть власть над городом.

Фото: Facebook Anna Ustenko