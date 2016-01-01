«События недели» обновили дизайн и добавили больше аналитики от Олега Панюты

Информационно-аналитическая программа «События недели» на телеканале «Украина» начала выходить в обновленном дизайне и новой графике. Кроме этого, теперь в программе больше авторской аналитики от ведущего Олега Панюты и экспертных оценок.

Как сообщает пресс-служба канала, новое графическое оформление проекта в виде своеобразного электронного календаря-планера, представленного в виде пазлов с изображением знаковых событий и фигур, показывает, как событие за событием, факт за фактом, новость за новостью Панюта собирает целостную картину недели.

"Для меня как ведущего итоговых новостей крайне важно подготовить полную и актуальную информацию. В течение недели вместе с редакторской группой проекта я анализирую, проверяю и осмысливаю события в Украине и мире, делаю их экспертную оценку, чтобы предложить нашим зрителям исчерпывающую информационную картину", – говорит ведущий.

Напомним,«События недели» выходят на канале «Украина» каждое воскресенье в 19:00.

Фото: Пресс-служба телеканала «Украина»