ТЕЛЕКРИТИКА

«События недели» обновили дизайн и добавили больше аналитики от Олега Панюты

Бизнес

Информационно-аналитическая программа «События недели» на телеканале «Украина» начала выходить в обновленном дизайне и новой графике. Кроме этого, теперь в программе больше авторской аналитики от ведущего Олега Панюты и экспертных оценок.

Как сообщает пресс-служба канала, новое графическое оформление проекта в виде своеобразного электронного календаря-планера, представленного в виде пазлов с изображением знаковых событий и фигур, показывает, как событие за событием, факт за фактом, новость за новостью Панюта собирает целостную картину недели.

"Для меня как ведущего итоговых новостей крайне важно подготовить полную и актуальную информацию. В течение недели вместе с редакторской группой проекта я анализирую, проверяю и осмысливаю события в Украине и мире, делаю их экспертную оценку, чтобы предложить нашим зрителям исчерпывающую информационную картину", – говорит ведущий.

Напомним,«События недели» выходят на канале «Украина» каждое воскресенье в 19:00.

Фото: Пресс-служба телеканала «Украина»

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Бизнес

Программа Дмитрия Раимова на NewsOne больше не будет выходить

Бизнес

Борис Ложкин может купить «Волю» и еще нескольких провайдеров: LIGA.net

Популярное на Телекритике



Дуся

Фотограф показал лица женщин во время оргазма

Дуся

Светлану Крюкову задержали в аэропорту

Дуся

В рекламе прокладок впервые голубую жидкость заменили на красную

Дуся

Российская актриса призналась, что сексуальные домогательства – это прекрасно