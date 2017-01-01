Соавтор «Фиксиков» возглавил «Союзмультфильм»

Исполняющим обязанности директора «Союзмультфильма» назначен будет Борис Машковцев, который с начала 2017 года входит в состав правления киностудии, сообщается на Facebook-странице компании.

Ранее он был главой одного из лидеров анимационной отрасли в России «Аэроплан студия», а также является соавтором концепции проекта «Фиксиков».

Машковцев рассчитывает, что зрители увидят новую продукцию «Союзмультфильма» в ближайшие два года.

Напомним, в феврале правление киностудии возглавила экс-глава российского медиахолдинга «СТС Медиа» Юлиана Слащева.

Фото: Facebook-страница «Союзмультфильма»