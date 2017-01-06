Снежана Егорова запустила программу на радио «Голос Столицы»

Телеведущая и актриса Снежана Егорова запустила на радиостанции «Голос Столицы» авторскую программу под названием GOROD S.

Программа выходит по пятницам с 19:00 до 20:00. Первый ее выпуск вышел в эфир 30 декабря.

Как сообщается на сайте радиостанции, в каждой программе Егорова вместе сприглашенными гостями (психологи, стилисты или просто успешные люди)пытается ответить нажизненно-важные темы. "Авторский проект GOROD S на радио «Голос Столицы» — пособие и добрый советчик для тех, кто стремится быть успешным и кто по-настоящему заботится о качестве жизни для себя и своей семьи", - говорят на станции.

Фото: Facebook Снежаны Егоровой