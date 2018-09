Snapchat развивает сотрудничество с медиа

Партнеры компании Snap по новой программе Curated Our Stories охватывают традиционные новостные СМИ - такие, как CNN и NBC News, а также диджитал-бренды, включающие Now This, The Dodo, Refinery29 и Mic. Партнерами компании являются также Viacom, iHeartMedia, Vice Media, Cosmopolitan и Harper's Bazaar. Эти медиа делились в соцсети собственным контентом, теперь же они смогут распространять пользовательский.

Снапы, которые простые пользователи Snapchat выкладывают Stories, будут появляться в Our Story компаний.Теперь партнерские издания будут делиться видео и фото с различных мероприятий и событий - таким образом пользовательский контент станет достоянием еще более широкой публики, выходя за рамки приложения.

Компания Snap планирует запускать рекламу в этих историях и делить доход от объявлений с партнерами. Первые Curated Our Stories появятся уже в ближайшие недели.

По данным компании, пользователи Snapchat создают более 3 миллиардов снимков каждый день, но лишь малая их часть открыта для публичного доступа. Раздел Curated Our Stories станет расширением Our Stories, который Snapchat запустил в начале 2015 года. Раздел включал в себя самый популярный контент платформы, отобранный редакционной группой Snap.

Напомним, в феврале мы сообщали о том, что разработчики Snapchat разозлили пользователей, повторив фатальную ошибку Instagram.